AA Gent herademt na "serieuze realitycheck" in Europa: "Zo zou het eigenlijk elke week moeten zijn"

AA Gent heeft een stevige Europese kater doorgespoeld met een overwinning in Luik. Tegen Standard toonde Gent alles wat coach Wouter Vrancken wel wilde zien: "Mentaliteit, drive, werkethiek... Dat is nog altijd de basis", zei hij.

"De sfeer na de match en tijdens de terugreis was allesbehalve", zei aanvaller Max Dean. "De prestatie was onacceptabel, dat weet iedereen. Het was een serieuze realitycheck voor ons."

De Europese opdoffer tegen Larne, waardoor KAA Gent veroordeeld is tot een extra tussenronde in de Conference League, was een stevige wake-upcall voor de Buffalo's.

We hadden onderling afgesproken dat we een reactie moesten tonen. Er was geen andere optie.

We hadden onderling afgesproken dat we een reactie moesten tonen. Er was geen andere optie.

Met een sterke eerste helft in Luik toonde Gent alvast een ander gelaat. "We hadden onderling afgesproken dat we een reactie moesten tonen. Er was geen andere optie. En dat is goed uitgedraaid", zei Pieter Gerkens.

"Zowel in balbezit als in de duels domineerden we de match. We zaten erbovenop en eigenlijk zou het altijd zo moeten zijn. Week in, week uit."

Uiteindelijk trok Gent met het kleinste verschil aan het langste eind. "We mogen zeggen dat deze overwinning uiteindelijk met een gelukje was", gaf Gerkens toe.

"De eerste helft hadden we de volledige controle over de wedstrijd, maar zonder al te grote kansen. Na de rust kwamen zij meer in de wedstrijd waardoor het een dubbeltje op zijn kant werd. Dan mogen we heel blij zijn dat de goal aan onze kant viel."