KAA Gent wist Europees fiasco uit met late zege op bezoek bij Standard

Beide ploegen hadden iets recht te zetten. Standard omdat het in zijn laatste drie wedstrijden tegen Gent telkens een ferme klets had gekregen, en Gent omdat het eerder deze week een smadelijke nederlaag leed in Europa.



Aanvankelijk toonde Gent het betere voetbal. Watanabe nodigde Epolo uit tot een redding voor de fotografen en kopte even later een uitstekende kans slap in. Na kansjes voor Sonko en Dean stokte de machine van de Buffalo's echter.



Pas enkele minuutjes voor de rust kwam Gent opnieuw aandringen. Gandelman scoorde, maar liep in de opbouw zélf buitenspel. Helemaal aan het gaatje mikte Hjulsager rakelings naast. Standard zette daar helemaal niks tegenover. De Rouches schoten geen enkele keer tussen de palen.



De tweede helft begon nog flauwer dan de eerste, met een niveau dat flirtte met de ondergrens. Gerkens kopte voorlangs en invaller Camara probeerde de bakens te verzetten, maar veel stelde het allemaal niet voor.



Rond het uur vond Standard dan plots de juiste versnelling en dwong het warempel kansen af. Camara zag een veelbelovend schot afwijken en Sutalo was de verkeerde man op de juiste plek om af te werken. Eckert verloor dan weer het overzicht en knalde onbesuisd over.



De verguisde Price toonde hoe het wél moest met een beheerste plaatsbal in de verste hoek. Een deugddoende goal voor de in Luik soms gehate Noord-Ier, maar de VAR verpestte zijn feestje. Alweer buitenspel.



Een lamlendig Gent ontsnapte en mocht wat later blij zijn dat Kuavita van dichtbij over knikte en Camara na een nieuwe actie het zijnet trof. Een cliché in het voetbal zegt dan dat de goal aan de overkant valt, en dat was ook vandaag het geval. Na een warrige fase kopte Surdez de 0-1 in doel.



Standard spartelde nog wat tegen, maar kon de scheve situatie niet meer rechttrekken. Gent pakt drie punten zonder vertrouwen te tanken.