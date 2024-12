Sportief manager Vidarsson noemt Europese match van Gent: "Een waar je beschaamd voor bent"

vr 20 december 2024 16:25

KAA Gent is met een kater én een zwaar herexamen uit Noord-Ierland teruggekeerd. De nederlaag in de Conference League tegen de bescheiden tegenstander Larne (1-0) ligt ook op de maag bij sportief manager Arnar Vidarsson. "De affiche tegen Real Betis hebben we over onszelf afgeroepen."

KAA Gent ging gisteren met de billen bloot bij Larne, het team dat nog geen punt gescoord had in 5 matchen. Het verloor met 1-0. "Een gevoel van diepe ontgoocheling overheerst", reageert sportief manager Arnar Vidarsson. "Het zijn wedstrijden die je niet te vaak wil beleven in je carrière, waar je ergens beschaamd voor bent", gaat hij voort. "Of we nu speler X of Y hadden opgesteld, op alle posities waren we beter bezet dan de tegenstander", is Vidarsson overtuigd. "Dan is er maar een conclusie: we hebben de tegenstander onderschat en waren er dus mentaal niet klaar voor." "En dan breng je niet genoeg tempo, niet genoeg grinta, niet genoeg passie... Zo kan je van iedereen verliezen."

Als speler moet je genoeg eergevoel hebben om dit niet nog een keer te laten gebeuren. Arnar Vidarsson

Steven Defour en Gert Verheyen zagen gisteren dat spelers stonden te slapen. "Individuele fouten horen bij voetbal", antwoordt Arnar Vidarsson, "maar dan moet je in staat zijn om die als team recht te zetten." "Je kan een keer op achterstand komen, als je vervolgens wel genoeg druk en tempo brengt. Tot de tegenstander niet meer meekan. Die moet op zijn, maar dat was het geval niet", analyseert Vidarsson zelf. De voorbije weken speelde KAA Gent al niet het beste voetbal. "In deze wedstrijd hebben we een eerste keer mentaal gefaald", vindt de sportief manager. "Voor het eerst zag ik een team zonder grinta of passie." "Dat kan je niet accepteren. Als speler moet je genoeg eergevoel hebben om dit niet nog een keer te laten gebeuren", is Vidarsson duidelijk.

"Betis hebben we over onszelf afgeroepen"