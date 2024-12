"Heb het nog nooit zo slecht gezien": Wouter Vrancken spreekt van "pure schande" na Europese wanprestatie

do 19 december 2024 23:58

Kolkend van frustratie verscheen hij voor onze microfoon. De Europese wedstrijd tegen Larne - de nummer 9 van Noord-Ierland, godbetert - werd voor coach Wouter Vrancken een 100 minuten lange lijdensweg. Hij zag zijn ploeg onherkenbaar verliezen en zo een Europese buitenkans vergooien. "Ik heb het nog nooit zo slecht gezien", fulmineerde hij.

Wat een gezondheidswandeling naar de top 8 in de Conference League moest worden voor KAA Gent, werd een pijnlijke 1-0-afgang na een complete non-match.



"Dit komt heel hard aan", was een zichtbaar gefrustreerde Wouter Vrancken eerlijk na de Europese wedstrijd tegen Larne. "Het is gewoon een pure schande voor wat Gent is", ging de trainer verder. "Ik heb het nog nooit zó slecht gezien. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor."

Kunnen we het toeschrijven aan onderschatting? "Ach, je weet waar je aan begint, je weet op welk veld je speelt, je weet dat je tegen een laag blok moet opboksen ... Dan moet je niet klagen, maar zelf de mentaliteit tonen die zij wel tonen", zucht Vrancken. "Ik had ook echt niet het gevoel dat er onderschatting was vooraf. Maar als je je eerste zeven ballen verkeerd speelt, speel je jezelf uit de wedstrijd. Onze motivatie was nochtans de top 8 en daar wilden we echt voor gaan.

Het begint allemaal tussen de oren. Dit is not-done. Wouter vrancken

Wat bleek: had Gent gewoon gewonnen, was het rechtstreeks gekwalificeerd voor de 1/8e finales. Nu moet het weer een verraderlijke omweg nemen via barragematchen. "Het ergste is nog dat we vooraf bezig waren over hoeveel doelpunten nodig zouden zijn voor de top 8, maar nu blijkt inderdaad dat gewoon winnen genoeg was. Ik had het vooraf nog zo gezegd. Maar het was gewoon echt veel te weinig vandaag, dat is dus dubbel zo zuur."

Een verklaring voor de wanprestatie heeft de coach ook niet meteen. "Maar het begint tussen de oren, natuurlijk. Je moet deze wedstrijd absoluut willen winnen. Het is een pure schande dat je zoiets niet kan opbrengen."

Zelfs een donderpreek aan de rust bracht blijkbaar geen zoden aan de dijk.

"Soms heeft dat weinig zin als het speltechnisch niet goed genoeg was, maar nu zat het echt tussen de oren. Dat is gewoon not-done. Daarom ben ik deze keer wel tekeer gegaan."

"Collectief gefaald"