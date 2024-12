Mathieu van der Poel: "Extra rondje gereden tijdens verkenning, omdat ik maar 2 crosstrainingen deed"

Van der Poel rijdt vanmiddag zijn eerste van elf crossen. Onze man in Zonhoven sprak hem na de verkenning vanmiddag. De wereldkampioen bevestigde alvast dat hij maar twee trainingen op de crossfiets afwerkte in de aanloop. "Daarom heb ik nog snel een rondje extra gereden om nog een beetje gevoel te krijgen." "Het is toch wel meteen een vrij technische wedstrijd. We zullen wel zien hoe het loopt." Heel wat van MVDP's collega's die verkenden, vertelden dat de omloop er vooral heel zwaar bij ligt. Dat zou in het voordeel kunnen zijn van Van der Poel, die crosstechnisch misschien wat achterstand heeft? "Dat is misschien wel zo", beaamde de Nederlander. "Een paar jaar geleden was ik daar wellicht iets minder blij mee geweest. Maar hoe zwaarder, hoe liever nu. Dat past ook beter bij de opbouw die ik gehad heb."

Van der Poel wil pieken naar het WK in Liévin op 2 februari. "Voor mijn gevoel ben ik nu een stuk minder top dan vorig jaar, toen ik wel iets specifieker naar die eerste crossen had toegewerkt."



"Vanaf de eerste cross in Herentals had ik meteen een heel goed gevoel. Dit jaar hebben we besloten om de opbouw een beetje anders te doen en te pieken naar het WK. Omdat ik toen voelde dat dat zeker niet mijn beste cross was."



Van der Poel geeft toe niet alle crossen dit seizoen op tv bekeken te hebben. "Maar die die ik gezien heb, waren bijna altijd spannend. Dat was leuk om naar te kijken."



Dan moet hij die spanning er ook maar inhouden, wil onze man weten. "We zullen zien", lachte de wereldkampioen. "Het is voor mij ook een beetje een vraagteken. Ik heb uiteraard goed gewerkt, maar wat dat in de cross geeft, is nog iets anders."



Van der Poel won al 4 keer in Zonhoven, waaronder vorig jaar ook in de regenboogtrui.