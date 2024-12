Na amper minuut was het al beklonken: Mathieu van der Poel is meteen heer en meester bij comeback in Zonhoven

zo 22 december 2024 16:10

Meteen gestart met een statement. Mathieu van der Poel liet bij zijn terugkeer in het veld weinig ruimte voor speculatie. Na een indrukwekkende kanonstart reed de wereldkampioen van begin tot einde aan de leiding van de wereldbekercross in Zonhoven. Thibau Nys was "the best of the rest", Joran Wyseure werd derde.



Een spannende cross in Zonhoven? Nee, dat hoefde niet voor Mathieu van der Poel.



Bij zijn eerste cross van het seizoen liet hij al snel merken waarom hij wereldkampioen is. Amper 2 minuten had de Nederlander nodig om van de derde startrij naar de koppositie te slingeren.



De race om de overwinning was gereden, enkel de strijd voor de 2 resterende podiumplekken moest nog beslist worden.



Ploegmaats Thibau Nys en Pim Ronhaar waren "the best of the rest", maar na een moeizame fietswissel viel Ronhaar terug naar een grote achtervolgende groep. Nys bleef dankzij een sterke cross uit de greep van de achtervolgers en werd tweede.



Achter hem streden Toon Aerts, Joran Wyseure en Lars van der Haar voor de derde plaats. Die zou uiteindelijk naar Wyseure gaan. Aerts werd vierde, al doet hij wel een goede zaak in het wereldbekerklassement. Leider Vanthourenhout werd namelijk maar 10e.

Nys: "Zonder Mathieu rij ik een hele koers op kop"

Alleen maar blije gezichten op het podium vandaag. "Dit doet heel veel deugd", verteld Thibau Nys achteraf. "Dat staat los van een overwinning, ik ben gewoon blij dat ik eindelijk in de wedstrijd zat."



"Het was de afgelopen weken niet makkelijk. Ik had een paar keer echt een slechte dag, maar ook een paar keer pech als ik goede benen had. Ik ben blij dat ik het eindelijk kan omdraaien."



"Dan zie je dat ik gisteren een uur lang tegen mezelf vecht omdat ik veel te weinig het crossspecifieke gevoel kan vinden. Maar vandaag op een rondje waar de motor kan draaien en dat je dat kan omzetten in snelheid, ging het wel. Daarom ook dat Mathieu er met kop en nek bovenuitsteekt. Maar dan zie ik ook dat ik daarachter mijn ding kan doen. Neem hem weg en ik rij een hele koers op kop."



"Alleen de laatste ronde panikeerde ik even om de tweede plaats na een klein foutje, maar ik dacht eerst perfect met Pim ons ding te doen. Maar Pim wisselde dan en viel weg, daardoor viel ik heel snel alleen maar dan was het ook belachelijk om mijn benen stil te houden. Dus ik probeerde tempo te ontwikkelen dat ik heel de cross kon vasthouden en dat is gelukt. Ik wil er niet te veel conclusies aan trekken, maar het is wel de bevestiging dat ik in vorm ben."

Joran Wyseure: "Heb me geamuseerd vandaag"

Ook Joran Wyseure was een tevreden man na de cross. "Het was echt leuk, maar wel een lastige cross. Gisteren had ik het moeilijk en maakte ik veel foutjes, maar vandaag was het echt op eigen krachten heel de wedstrijd. Ik ben heel tevreden dat ik hier derde wordt."



"We waren met een redelijk grote groep achter Mathieu en Thibau. Eli Iserbyt maakte dan een foutje in de voorlaatste ronde. Zo kwam er iets meer spatie tussen ons. Toon had een kloofje in de laatste ronde maar ik kon het nog mooi toerijden. Aan de laatste keer materiaalpost kon ik er voorbij gaan, dan dacht ik dat ik hier gewoon nog een sprint moest rijden tot aan de finish."



"Ik voel me al heel het seizoen redelijk goed, met de weersomstandigheden was er meer modder dan zand. Ik heb me geamuseerd vandaag."



Ook Van der Poel amuseerde zich vandaag. "Ik heb Mathieu niet veel gezien vandaag, 1 keer zien voorbijkomen. Het is fenomenaal wat hij doet zonder crossspecifieke voorbereiding, wij zijn al maanden aan het trainen. Maar het is de max voor de sport, want er was ook opnieuw veel volk."

Uitslag WB Zonhoven ranking naam resultaat 1 Mathieu van der Poel 1u00'39" 2 Thibau Nys +1'30" 3 Joran Wyseure 1'33" 4 Toon Aerts 1'41" 5 Lars van der Haar 1'47" 6 Laurens Sweeck 1'52" 7 Niels Vandeputte 1'58" 8 Eli Iserbyt 2'22" 9 Jens Adams 2'30" 10 Michael Vanthourenhout 2'37"