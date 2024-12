"Eerlijk, ik had dit niet verwacht": Mathieu van der Poel excuseert zich bijna voor dominantie bij rentree

zo 22 december 2024 16:42

Hij kwam, hij zag, hij overwon. Mathieu van der Poel maakte bij zijn comeback in het veld meteen indruk met een solo-overwinning in Zonhoven. Van begin tot einde was hij niet weg te slaan van de eerste plaats. "Dit maakt me meteen gelukkig", glunderde de Nederlander, die ook het verhaal doet van zijn kanonstart. "Eigenlijk maakte ik een foutje", klonk het.

"Of het mijn beste openingswedstrijd ooit was? Toch een van mijn betere, ja", was ook Van der Poel tevreden na zijn onemanshow. "Al had ik het niet verwacht. Zoals ik vooraf al vertelde, heb ik dit jaar gekozen voor een andere voorbereiding. Met minder intervaltraining, maar meer lange ritten om toch wat frisser uit deze periode te komen." Toch pakte de wereldkampioen meteen uit met een ferm interval bij de start: op amper een minuut en 12 seconden knalde hij naar de kop van de wedstrijd. "Ik voelde me wel meteen goed", aldus Van der Poel. "En mijn techniek voelde ook uitstekend aan. Dat maakt me toch gelukkig." "Eigenlijk maakte ik bij die start nog een foutje in de laatste bocht voor de kuil, maar ik had dan toch een beter spoor te pakken dan de rest. Ik was alvast meteen goed weg, ja."

Dat is heel jammer, zeker voor hem Mathieu van der Poel over Van Aert

En zo veegde de Nederlander meteen alle speculatie van tafel. Dat hij nu al op schema zit voor het wereldkampioenschap, kan gerust een understatement genoemd worden. "Ik zit inderdaad méér dan op schema", glimlacht hij. "Het speelde wel in mijn voordeel dat het meteen zo'n zware cross was, waar ik wat minder interval moest doen, maar eerder mijn eigen tempo rijden." "Wanneer je alleen bent, kun je het parcours ook net iets beter indelen. Zo kon ik voor de technische delen ook op adem komen, waardoor ik minder fouten maakte."

Geen duel met Van Aert