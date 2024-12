"Hij is van een andere planeet": met deze kanonstart deed Mathieu van der Poel meteen alle monden openvallen

"O la la la, hij gaat in geen tijd naar de eerste plaats."

In amper een minuut en 12 seconden vloog Mathieu van der Poel, die op de derde startrij begon, al meteen naar de koppositie met zijn comeback in Zonhoven.



In de eerste modderstrook overklaste hij iedereen op kracht, de volgende twee bochten gebruikte hij zijn superieure techniek om verder op te schuiven, om uiteindelijk nietsontziend naar de eerste plaats te duiken in de gekende kuil van Zonhoven.

"Hij spaart niemand", deed onze commentatoren Paul Herygers en Ruben Van Gucht hun petje af. "Dit is meteen een kabinetstukje. Is het al te vroeg om te zeggen 't is gebeurd?

"Dit is en blijft indrukwekkend. Hij is van een andere planeet. Ze gingen uit respect zelfs aan de kant. Woorden schieten ons te kort."

Ook Sven Nys keek met grote ogen naar de kanonstart van de wereldkampioen.

"Hij rijdt precies met een brommer in plaats van met een fiets", lachte de ploegleider van Baloise - Trek Lions. "Hij is is van een ander niveau, een ander kaliber. Hij kan in zó veel disciplines de tegenstand belachelijk maken. Ik kan hem enkel bewonderen."