Mathieu van der Poel "verschalkt" de pers bij aankomst in Zonhoven: "Is ook niet aangenaam buiten"

Geen grootse aankomst voor Mathieu van der Poel in Zonhoven. Uit het zicht van de camera's kwam hij toe voor zijn eerste cross van het seizoen.



"Het is ook niet aangenaam om nu buiten in de kou te staan", lachte vader Adrie van der Poel.



Wat mogen we dan verwachten van zijn zoon? "Het blijft spannend, ook voor mij. Normaal zit ik thuis in de zetel. Maar ik ga ervan uit dat hij goed is, maar goed zijn op de wegfiets is nog iets anders dan op de crossfiets."



"Hij heeft maar 2 crosstrainingen gedaan, al was dat de voorbije jaren niet spectaculair veel meer. Dus crosstechnisch kan er nog wel wat mankeren, maar conditioneel zal hij in orde zijn."



Mathieu van der Poel staat nu opnieuw in het midden van de aandacht, terwijl hij dat liever schuwt. "Hij is liever op zijn gemak, maar hij kijkt ernaar uit om opnieuw wedstrijden te rijden. Ik denk dat hij het geweldig vindt om die combinatie te blijven maken."