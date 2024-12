Had 2-2 van Club nooit mogen tellen? Tzolis lijkt bal 2 keer te raken, "maar er waren geen goeie camera's"

Een gelijkmaker met een klein geurtje aan. Club Brugge zette een scheve situatie zondagavond nog recht bij Union, maar aan de 2-2 leek een foutieve vrije trap vooraf te gaan. Raakte Tzolis de bal 2 keer of niet? "Ik dacht van wel, maar ze zeiden dat er geen goeie camera's waren", baalde Union-middenvelder Noah Sadiki.

De fase ging door en na wat geharrewar kon Gustaf Nilsson de 2-2 tegen de touwen jagen. Ontlading bij Club, al keek de VAR toch nog even naar het voorval.

Christos Tzolis nam een vrije trap rond het strafschopgebied van Union voor zijn rekening. Hij wilde de bal hard voor doel zwiepen, maar gleed weg op het moment van zijn voorzet. Het was moeilijk te zien, maar door de vreemde curve van de bal leek de Griek het leer twee keer geraakt te hebben. Dat mag uiteraard niet.

De topper tussen Union en Club Brugge zat vol fases om over na te kaarten, maar bij de spelers van Union bleef toch vooral de gelijkmaker hangen. Had die wel mogen doorgaan?

Een dubbele voorsprong, een knappe comeback en een geniale samenwerking tussen Simon Mignolet en Hans Vanaken om in de allerlaatste minuut de 3-2 van de doellijn te keren.

Uiteindelijk ging de goal wel degelijk door. Nergens was onomstotelijk bewijs te zien van de dubbele baltoets van Tzolis.

Maar Noah Sadiki hield er toch een zuur gevoel aan over. "Of de 2-2 een juist resultaat was? Ja en nee", stelde hij.

"Ja, omdat Club in de tweede helft wel goed speelde en de juiste opties vond. Ze pakten ons eigenlijk een beetje tactisch."

"Maar nee, omdat ik denk dat het bij het tweede doelpunt heel nipt is. Voor mij leek het alsof hij de bal 2 keer aanraakte. Maar ze zeggen dat ze geen goeie camera's hebben hier. Ik kan er dus niets meer aan veranderen."