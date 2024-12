"Vloog bijna met hoofd vol tegen paal": Mignolet (en Vanaken) redden Club met deze straffe saves

"Eigenlijk was de situatie daar een beetje verloren, maar je mag nooit opgeven", blikte Mignolet terug bij DAZN. "Gelukkig kon ik er mijn hand nog tegen zetten. Én miste ik de paal met mijn hoofd, want ik was er bijna vol tegen gevlogen."

In minuut 95 volgde opnieuw een sleutelmoment.



Op een slechte kop/schouderbal van Burgess moest Mignolet opnieuw zijn beste reflexen bovenhalen. Al moest Hans Vanaken vervolgens wel nog bijsprongen op de lijn.

"De bal kwam net langs de lat naar beneden", aldus de middenvelder. "Ik moest hem een beetje recht omhoog knallen. Nadien kon Simon de bal makkelijk plukken."

"Ik ben blij dat mijn reddingen vandaag een punt opleveren", ging Mignolet verder. "Maar de tegengoals waren wel zuur - het is spijtig dat we op die manier de 3 punten verliezen. Al hebben we goed geantwoord met de ploeg. We blijven ongeslagen, dat is ook belangrijk."