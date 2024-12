Club Brugge redt punt tegen Union na dubbele achterstand, Mignolet en Vanaken voorkomen 3-2 op straffe wijze

zo 22 december 2024 20:12

Union einde 2 - 2 Club Brugge 45+3' - Doelpunt - Franjo Ivanovic (1 - 0) 59' - Own goal - Casper Nielsen (2 - 0) 65' - Verv. Casper Nielsen door Chemsdine Talbi 65' - Verv. Kyriani Sabbe door Ferran Jutglà 66' - Doelpunt - Chemsdine Talbi (2 - 1) 68' - Geel - Ferran Jutglà 77' - Geel - Kevin Mac Allister 78' - Doelpunt - Gustaf Nilsson (2 - 2) 81' - Verv. Sofiane Boufal door Kamiel Van De Perre 84' - Geel - Christian Burgess 89' - Verv. Ousseynou Niang door Alessio Castro-Montes 90' - Verv. Andreas Skov Olsen door Hugo Siquet 90+6' - Geel - Zaid Romero Jupiler Pro League - speeldag 19 - 22/12/24 - 18:30 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Franjo Ivanovic na 45+3', 1 - 0 45+3' Franjo Ivanovic 45+3' Franjo Ivanovic 1 - 0 own goal door Casper Nielsen na 59', 2 - 0 59' Casper Nielsen 59' Casper Nielsen 2 - 0 goal door Chemsdine Talbi na 66', 2 - 1 66' Chemsdine Talbi 2 - 1 Chemsdine Talbi 66' goal door Gustaf Nilsson na 78', 2 - 2 78' Gustaf Nilsson 2 - 2 Gustaf Nilsson 78'

Geen vijfde zege op rij voor Club, wel een puntje tegen Union. Een gelijkspel waar blauw-zwart op het uur ongetwijfeld voor getekend had, toen het 2-0 in het krijt stond. De aansluitingstreffer van de ingevallen Talbi zorgde voor hoop. Nadien zorgde Nilsson voor de 2-2 tegen zijn ex-club. In minuut 95 kwam de thuisploeg nog bijzonder dicht bij een winnende treffer. Mignolet pakte eerst uit met een straffe save en kreeg wat hulp van Vanaken op de lijn.



Union grijpt net naast late winning goal

Van een zinderend slot gesproken. Bijna ging Union diep in de extra tijd nog met de volle buit lopen, maar dat was buiten Mignolet en Vanaken gerekend. Burgess kon op een corner van dichtbij een kopbal van Machida verlengen, maar botste op een schitterende reflex van Mignolet. Vanaken redde de bal vervolgens op de lijn.

Balen voor Union dus, zeker omdat de thuisploeg al een 2-0-voorsprong uit handen gegeven had. De thuisploeg sloeg kort voor de rust genadeloos toe in de omschakeling na een knullige vrije trap van Seys. Ivanovic begon op de eigen helft aan een indrukwekkende rush en rondde het in volle snelheid prinsheerlijk af met een gekruist schot.

Gestolen was de voorsprong niet, want enkele minuten eerder was Club Brugge al aan de 1-0 ontsnapt. Ook toen was Ivanovic de schutter na een knap opgebouwde aanval, maar een wondersave van Mignolet hield Club nog overeind.

Het waren schaarse hoogtepunten in een flauwe eerste helft, waarin Union gretig begon en Club gaandeweg het commando overnam. Toch konden de bezoekers enkel dreigen met afstandsschoten van Vanaken en vond telkens Moris op zijn weg.



Talbi en Nilsson vegen 2-0-achterstand uit

Ook na de rust bleef Club onder zijn niveau en bovendien zat het ook nog eens tegen. Op het uur kon David plots uithalen na ongelukkig wegglijden van Mechele. Mignolet bracht redding, maar de bal botste via Nielsen alsnog in doel. 2-0, het broodje van Union leek gebakken.

Maar Club gaf de strijd niet op. Tzolis vloekte eerst toen hij geen penalty kreeg, maar enkele minuten later zorgde de Griek toch mee voor de aansluitingstreffer. Talbi stond amper een minuut op het veld toen hij de voorzet van Tzolis in één tijd in doel mikte.

Een kwartier voor het einde eiste Tzolis weer een hoofdrol op. De Griek gleed weg bij een vrije trap, maar kreeg de bal al dan niet reglementair toch bij Jutgla. Moris kon een heerlijk hakje van de Catalaan nog pareren, maar was kansloos tegen de herneming van Nilsson.

De Zweed was genadeloos tegen zijn ex-club en zo zag Union een 2-0-voorsprong helemaal wegsmelten. Bijna hield het alsnog de drie punten in het Dudenpark, Mignolet en Vanaken beslisten er dus anders over. Club ziet door het puntenverlies leider Racing Genk wel opnieuw twee punten uitlopen.