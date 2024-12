Biatlete Lotte Lie verbaast ook zichzelf met knappe 7e plaats in massastart van Wereldbeker

zo 22 december 2024 17:57

Lotte Lie heeft haar eerste individuele toptienplaats behaald in de Wereldbeker biatlon. Ze werd zondag in het Le Grand-Bornand (Frankrijk) 7e in de massastart. Maya Cloetens eindigde als 24e, bij de mannen werd Thierry Langer 28e.

De massastart in het biatlon is weggelegd voor slechts 30 biatleten en sloot het weekend af in Le Grand-Bornand. Na 12,5 kilometer langlaufen, afgewisseld met 4 passages op de schietbaan, gleed Lotte Lie als 7e over de finish na een fikse sprint. In de zware sneeuwval maakte Lie 3 schietfouten (0+1+1+1), maar dat belette haar niet om de beste prestatie uit haar carrière neer te zetten. Dit jaar was haar beste prestatie de 14e plaats op de massastart in Kontiolahti. Maya Cloetens, die op 22-jarige leeftijd deelnam aan haar eerste massastart in de Wereldbeker, werd 24e met twee schietfouten (0+1+0+1). Duitsland scoorde een dubbelslag met de jonge Selina Grotian, die op 20-jarige leeftijd haar eerste Wereldbekerzege pakte, voor haar landgenote Franziska Preuss.

Thierry Langer is als 28e geëindigd in de massastart (15 kilometer) bij de mannen op de wereldbekermanche biatlon in het Franse wintersportoord Le Grand-Bornand. De 33-jarige biatleet uit Malmedy liet in het afsluitende onderdeel vier schietfouten optekenen.