"Wil 2 kanten van verhaal horen": Vincent Mannaert deelt voor het eerst visie op positie Tedesco en zaak-Courtois

Met welke bondscoach beginnen de Rode Duivels aan hun barragematchen voor het Nations League? Nu Vincent Mannaert de nieuwe sports director van de Belgische voetbalbond is, buigt hij zich dezer dagen over het trainersdossier bij de nationale ploeg. "Ik heb intussen al een aantal gesprekken met hem gehad", ging hij vandaag voor het eerst publiekelijk in op de zaak. Ook vragen over de zaak-Courtois en de werking van de voetbalbond ging hij niet uit de weg.

De studenten van de Hogeschool Thomas More in Mechelen hadden vandaag een primeur in hun gastles.

Vincent Mannaert, de gloednieuwe sports director van de Belgische voetbalbond, kwam er een college geven en ging er geen vragen uit de weg over het transferdossier bij de nationale ploeg: blijft Domenico Tedesco aan als bondscoach?

"We bekijken of we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien met deze trainer, of niet", liet Mannaert noteren. "Maar de beslissing over de bondscoach is nog niet genomen", ging de nieuwe sportief directeur verder.

"Ik heb intussen een aantal gesprekken gehad met Domenico Tedesco. Er zullen geen beslissingen genomen worden in de maand december, misschien ook niet in januari. De reden hiervoor is niet juridisch, zoals ik overal hoor, maar sportief inhoudelijk."