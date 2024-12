Peter Vandenbempt zag zondag "saaie" topper, maar verdiende winnaar (en eeuwige uitblinker): "Ik zet hem op 1 voor Gouden Schoen"

Is er een troonswissel op til in de Jupiler Pro League? Club Brugge is na een onderling duel met Genk genaderd tot op een punt van de leidersplaats. Ook Anderlecht sluipt op kousenvoeten naar boven in het klassement. Onze analist Peter Vandenbempt kaart na over de voorbije speeldag en vult terloops zijn top twee in voor de Gouden Schoen. "Het is een geniale speler met een betoverende baltoets", klinkt het.

Gisteren speelden Club Brugge en KRC Genk de topper van de speeldag, maar de wedstrijd stelde toch teleur. Kijk, zaterdag was er ook Beerschot - Standard. Dat zijn twee ploegen die nauwelijks op doel trappen en niet kunnen scoren, maar ondanks de 0-0 was het toch echt een leuke wedstrijd. Zondag stonden dan de twee ploegen tegenover elkaar die op vlak van offensieve statistieken steeds de beste leerlingen van de klas zijn, maar op het laatste kwartier na was het toch een redelijk saaie partij. Gek genoeg zorgde die penaltymisser van Tolu er wel voor dat Club Brugge en zijn fans een energiestoot kregen. Ik vond het eigenlijk geen strafschop, maar voor de wedstrijd was het dus goed dat hij toch gefloten werd. Conclusie: Genk stelde dus toch teleur. Het is de bevestiging van het mindere vormpeil dat we de voorbije weken gezien hebben. Het frisse en sprankelende voetbal van de eerste maanden is toch verdwenen.

Het zou zomaar ook een sombere Kerstmis kunnen worden voor Genk. Peter Vandenbempt

Misschien is dat ook de reden dat trainer Fink voor voorzichtigheid heeft gekozen. Vooraf vertelde hij wel dat hij speelde om te winnen op Club, maar daar was toch weinig van te zien. Achteraf bleef hij ook maar zeggen dat Club Brugge de nummer één van België is. Misschien heeft hij dat in zijn eigen kleedkamer toch ook wat te veel herhaald. Er was toch weinig lef, initiatief, tempo en kwaliteit aan de bal. Allemaal zaken die Genk anders wel in overvloed laat zien. Het was gewoon een zwakke prestatie. Het was ook opvallend hoe die anders vriendelijke man Fink toch kribbig en knorrig reageerde op vragen daarover. Maar als je ploeg anders speelt dan gewoonlijk, komen daar natuurlijk vragen over. Oké, hij reageerde na die 4-0 tegen Union ook al wat geïrriteerd op vragen, maar het lijkt toch de reactie van een trainer die voelt dat het niet meer zo vlot loopt: de voorsprong is gesmolten en zijn ploeg is zoekende. Maar eigenlijk is er geen man overboord, hé. De voorronde van Genk is prima geweest. Zondag krijgt Genk thuis tegen Anderlecht alvast een mooie kans om alle twijfels weg te spelen. Anderzijds is het misschien ook al meteen van moeten, want Genk moet op tweede kerstdag naar de Bosuil. Dus ja, het zou zomaar ook een sombere Kerstmis kunnen worden.

Gouden voeten

Club Brugge is anderzijds weer tot op een punt van Genk genaderd. Voor velen zijn ze weer de favoriet om kampioen te worden. Dat is eigenlijk al jaren zo met hun rijke kern, maar desondanks waren hun titels toch allerminst evident gebleken. Vorig jaar herinneren we ons nog goed, maar ook de twee jaar ervoor was het nipt. De rest moet dus zeker de handdoek nog niet gooien. Club Brugge krijgt wel terecht lof voor zijn prestaties in 2024, maar het blijft wel dezelfde ploeg die nog niet zo lang geleden ternauwernood overleefde tegen KV Mechelen, met een gelukje won tegen Leuven of zich liet vangen tegen Beerschot.

Club heeft ook het métier en de ervaring in elke linie om het dan ook te beslissen. Peter Vandenbempt

Maar goed, gisteren was zeker een verdiende overwinning van Club Brugge. Ondanks dat ik de indruk had dat er toch enige voorzichtigheid was, nam Club wel initiatief en toonde het lef. Ze hebben ook métier en ervaring in elke linie om het dan ook te beslissen. Kijk maar naar Hans Vanaken. Ik sluit me aan bij alle lof die hij momenteel krijgt. Elk jaar duiken er stemmen op die zich luidop afvragen: is het stilaan gedaan voor Vanaken bij Club? Maar dat blijkt dus zeker niet het geval te zijn. Hij is zo vaak, zo goed. Ook in de Champions League is hij voor Club Brugge een rustpunt en houvast met zijn onversneden klasse. Komt daar nog bij: met zijn goals en assists is hij ook nog eens beslissend. Kijk, ik ga straks mijn stemformulier invullen voor de Gouden Schoen en ik zet hem gewoon op 1.

Anderlecht op teambuilding

Ook Anderlecht, dat 0-2 won tegen Sint-Truiden, heeft een geweldige teambuildingweek achter de rug. In Praag moesten ze overleven om een straffe overwinning te boeken en ook tegen STVV collectief karakter tonen en strijd leveren. Als je dan twee keer kan winnen, is dat voor het groepsgevoel van goudwaarde. Ook al omdat heel veel wisselspelers hun steentje hebben kunnen bijdragen en dat het gelukt is onder moeilijke omstandigheden. Ik maak er misschien een beetje een karikatuur van, maar er was toch een hele waslijst aan afwezigen. Zo goed als iedereen die het spel van Anderlecht individueel kan dirigeren, was niet beschikbaar.

Kijk, ik zet hem net na Hans Vanaken op twee op mijn stemformulier. Peter Vandenbempt