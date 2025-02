Verrassende grootverdiener op kop: dit is de grote afrekening van de Belgische ploegen na de wintermercato

Bij de ene rolde het geld, bij de andere rinkelde de kassa. De Belgische competitie zal er na deze transferperiode toch weer wat anders uitzien. Hieronder alle transfers in de Jupiler Pro League op een rijtje. En belangrijker: wie kwam als (financiële) winnaar uit deze wintermercato? Een rangschikking.

Cercle Brugge komt als absolute winnaar uit deze transferperiode, toch wat de inkomsten betreft. Ook Antwerp en Club Brugge mogen meer dan 10 miljoen euro bij op de rekening schrijven.



Standard, dat financieel in zwaar weer verkeert, deed ook goede zaakjes met de verkoop van Isaac Price. Door zelf zo goed als enkel te huren, kunnen ze een positief saldo voorleggen.



Dat kunnen de andere topclubs niet. Anderlecht, KAA Gent, Union en KRC Genk zitten in de rode cijfers. Bij Genk hebben ze zelfs geen uitgaande transfer gedaan. Hun kern blijft dus behouden. Maar door de komst van Yaimar Medina voor bijna 5 miljoen euro, laten ze wel het grootste verlies in euro's optekenen.