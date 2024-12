Wissel van de wacht bij de Rode Duivels? "Belgische bond heeft contact opgenomen met Michel Preud'homme"

Krijgen we een wissel van de wacht bij de Rode Duivels? Volgens onze collega's van de RTBF is de Belgische bond in ieder geval op zoek naar een opvolger van Domenico Tedesco.

De stoel van de Italiaanse Duitser wankelde de laatste maanden steeds harder na een teleurstellend jaar. De bond zou intussen al contact opgenomen hebben met Michel Preud'homme om hem op te volgen.

Dat Vincent Mannaert onlangs begon als sportdirecteur bij de Belgische bond, heeft daar ongetwijfeld iets mee te maken. Mannaert zou als een van zijn eerste taken bij de bond gepolst hebben bij de ex-coach van onder meer Club Brugge naar de interesse in de functie als bondscoach.

Of die ook zal toehappen, is voorlopig nog onduidelijk. Preud'homme geniet de laatste jaren van een leven in de schaduw en liet al meermaals blijken dat hij niet meteen staat te springen om zijn trainersplunje weer aan te trekken. Na zijn vertrek bij Standard in 2020 verhuisde hij zelfs naar Tenerife.

De oud-doelman had onlangs wel al lovende woorden voor de Duivels. "We hebben misschien niet meer de generatie van een paar jaar geleden, maar ik denk dat er nog steeds heel veel talent aanwezig is. Er zijn middelen om grootse dingen te doen", zei hij in november.

Zelf wilde Preud'homme nog niets kwijt over de potentiële trainerswissel.