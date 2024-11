Aaron Gate, Nieuw-Zeelandse copain van Jules Hesters en geheim wapen van Aleksander Vinokoerov

Tadej Pogacar: 25.

Tim Merlier: 16.

Mads Pedersen: 12.

Jonathan Milan: 11.

Aaron Gate: 11.



Wie de zegestand van afgelopen seizoen op de weg opzoekt, stelt vast dat Aaron Gate de vreemde eend in de bijt is. Gate is een 33-jarige Nieuw-Zeelander die de kleuren van Burgos-BH verdedigde in 2024. Met succes dus.

"Het was een lang, maar vruchtbaar seizoen", vertelde hij deze week in het Gentse Kuipke. "Het is fijn om vast te stellen dat mijn snelheid niet afbot en dat ik zelf niet uitbol."

"Ik blijf mijn droom najagen. En als het goed gaat, dan moet je er het maximum uithalen", aldus de snelle Gate.