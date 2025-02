Nieuwe koers met Kopecky en doorgroeikansen voor Nederlandse "subtopper": SD Worx-Protime wil scoren vanaf Omloop

do 27 februari 2025 17:17

In de aanloop naar het openingsweekend leggen we ons vergrootglas op de beste vrouwenteams. Wie zijn de kopvrouwen? In welke koersen willen ze scoren? En welk talent moeten we in het oog houden? Voor SD Worx-Protime heeft sportief manager Danny Stam een pasklaar antwoord op al die vragen.

1. Wie zijn de kopvrouwen in de klassiekers?

"Vanaf de start van het voorjaar zijn Lorena Wiebes en Mischa Bredewold onze grootste troeven. Richting de Ardennen gokken we op Lotte Kopecky en Anna van der Breggen." "Ik denk dat Kopecky wel een beetje met pijn in het hart naar het openingsweekend zal kijken. Onze wereldkampioene begint wat later aan het seizoen, omdat we met haar competitief willen zijn tot en met Luik-Bastenaken-Luik", licht Danny Stam toe. "Of Lotte in Luik op het hoogste schavotje kan staan? Als je de Strade kan winnen, kan je dat ook in Luik." Ook Milaan-Sanremo, waar Kopecky aan haar seizoen begint, is een doel. "Ze zal daar misschien nog wat wedstrijdritme ontbreken. Maar tegenwoordig kan je op zo'n hoog niveau trainen dat meestrijden met de besten in je 1e koers realistisch is."

"Voor Lorena Wiebes wordt het tijd dat ze ook in de monumenten haar neus aan het venster steekt." "Ze is elk jaar sterker en sterker geworden. Als Wiebes relatief fris de finale van Parijs-Roubaix ingaat, is er veel mogelijk." Door het vertrek van Demi Vollering en Marlen Reusser krijgt Mischa Bredewold meer ruimte om door te groeien. "Bredewold is altijd al een subtopper geweest. Het zal niet lang duren voordat ze de wereldtop aantikt. Dat kan dit jaar, maar ook volgend jaar zijn." "Haar grootste troeven voor de klassiekers? Ze is een hardrijdster met een snel eindschot. Ik hoop dat ze dat al toont in de Omloop." In de Ardennen kan SD Worx-Protime rekenen op "comeback kid" Anna van der Breggen. "We zijn een beetje verrast dat ze 2 weken geleden al op zo'n hoog niveau koerste in Valencia. Het lijkt erop dat ze zich in de klimklassiekers met de besten zal kunnen meten."

Anna van de Breggen ruilde de ploegauto voor de koersfiets.

2. Welk talent moeten we in de gaten houden?

"Blanka Vas gaat veel meer klassiekers rijden van vorig jaar. Ze begint eraan in de Strade Bianche, daarna de Ronde enzovoort." "We gaan ze nog niet neerzetten als een killer die de klassiekers zomaar eventjes naar haar hand zal zetten. " "Maar Vas kan wel een goede aanvulling zijn voor ons team in de klassiekers. Dankzij haar goede positionering en gevaarlijk eindschot kan ze ver geraken."

Blanka Vas wil na het veldritseizoen ook stappen zetten op de weg.

3. Welke renster zal de grootste stap zetten?

"Wat is een grote stap?", vraagt Danny Stam zich af. "Als je naast Kopecky, Wiebes, Bredewold en Van der Breggen komt te staan, heb je natuurlijk een grote stap gemaakt." "Maar rensters zoals Mikayla Harvey en Steffi Häberlin kunnen ook in een ondersteunende rol grote stappen zetten. Dat is ook belangrijk voor de ploeg."

De Australische Mikayla Harvey is een nieuwkomer in het team.

4. Wat zijn de ambities in de grote rondes?

"In de Tour gaan we voor het hoogste met Lotte Kopecky. Het is fijn voor Lotte dat ze Van der Breggen aan haar zijde zal hebben bergop. Dat is altijd een voordeel." "Met Lorena Wiebes mikken we in de Tour (en de Giro) op sprintzeges", voegt Stam eraan toe. "In de Giro en de Vuelta hebben we niet echt speerpunten voor het klassement. De eerder genoemde Harvey en Häberlin mogen in die grote rondes wel ontdekken wat hun kwaliteiten zijn in de bergritten."

5. Zullen jullie dit seizoen minder domineren?

"Het is duidelijk dat alle ploegen in de breedte versterkt zijn", stelt Danny Stam vast. "Dat is spannender voor ons, maar dat was ook wel nodig. We roepen allemaal dat het vrouwenwielrennen in de lift zit, maar dan moest er wel iets veranderen. Dat is door de verschuivingen op de voorbije transfermarkt wel gebeurd."