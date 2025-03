Elleboogstrijd met Hesters en "hartverwarmend" spandoek: het openingsweekend door de ogen van onze man op de motor

"Hesters kon dat grapje wel pruimen en lachte er smakelijk mee. Uiteindelijk waren we allebei bij de les, niemand van ons tweeën is afgevallen."

"Plots zaten we geblokkeerd ter hoogte van Jules Hesters (die 3 weken geleden nog brons won op het EK afvalling). Ik riep hem: "Pas op hé, Jules, het is de afvalling. Ik ben hier met mijn ellebogen.""

"Bij deze beloof ik plechtig dat ik die jongens zal bestuderen, want veeleer vroeg dan laat zullen ze in de vroege ontsnapping zitten."

"In hun ogen zal ik waarschijnlijk een meubelstuk in de koers zijn. Maar het is erg dat ik moet toegeven dat ik hen niet allemaal ken."

"Ik riep Degenkolb in mijn beste Duits nog "Vorsicht" toe, want hij zat wat te brokkelen in de slipstream van het peloton."

"Ook John Degenkolb is altijd de vriendelijkheid zelve. Zaterdag kwam hij me op een gegeven moment naar het tijdsverschil vragen."

"Het viel me dit weekend ook op hoe creatief de toeschouwers langs de kant van de weg zijn."

"Tijdens de Omloop had iemand een "klein" spandoek in elkaar geknutseld voor mij. In Kuurne-Brussel-Kuurne zag ik er ook eentje."

"Vlak bij de taalgrens had een jong kereltje op een kartonnen bord geschreven: "Renaat, eentje en vitesse!""

"Waarschijnlijk een verwijzing naar een anekdote die ik had verteld over iemand die mij tijdens het WK in Leuven een pintje had aangeboden op de Wijnpers."

"Het is hartverwarmend hoe de mensen soms reageren op de verslaggevers. Het aantal keer dat ze je naam roepen, is ontelbaar."

"Ik kan me dan ook inbeelden wat dat doet met een renner. Her en der herkend worden, al is het voor de 10.000e keer, dat zal altijd een verschilletje maken."