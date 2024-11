Ondanks zes Belgische records en kwalificatie: Roos Vanotterdijk trekt niet naar WK korte baan

Zoek niet naar Roos Vanotterdijk op het WK korte baan van 10 tot 15 december in Boedapest. Onze landgenote kwalificeerde zich afgelopen weekend op het BK, waar zo ook zes nationale records aanscherpte. "Een weloverwogen beslissing", duidt hoofdcoach Mark Faber. "We richten ons op de lange termijn."

Het BK korte baan van afgelopen (verlengd) weekend was een groot succes voor Roos Vanotterdijk.

De 19-jarige Belgische verbeterde tweemaal het nationale record op de 100 meter vrije slag, tweemaal op de 100 meter rugslag en tweemaal op de 100 meter wisselslag. Het leverde Vanotterdijk ook WK-tickets op.

Die zal onze landgenote niet in ontvangst nemen. "Een weloverwogen beslissing", noemt hoofdcoach Mark Faber het. "Bij de start van het seizoen hebben we samen besloten om ons te richten op de lange termijn."

"Het WK korte baan past niet in ons schema als piekmoment. We nemen van dat moment gebruik om ons te focussen op de start van het seizoen in de lange baan."

Een keuze voor de groei van Vanotterdijk, dus. "Roos heeft enorme stappen gezet en de records bevestigen haar potentieel. We kijken ernaar uit haar progressie verder te ondersteunen en te zien hoe ze zich ontwikkelt richting de Wereldkampioenschappen in Singapore", besluit Faber.