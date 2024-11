Roos Vanotterdijk stapelt de Belgische records weer op en mag zich opmaken voor het WK

Op het Belgisch kampioenschap in klein bad (25 meter) heeft Roos Vanotterdijk stevig uitgehaald. De 19-jarige zwemster verbeterde 3 nationale records, tot twee keer toe zelfs. Het leverde haar een WK-ticket op, net als Lucas Henveaux.

Roos Vanotterdijk haalde tijdens het verlengd weekend verschroeiend uit op het Belgisch kampioenschap in Gent.

Maar liefst 6 keer zwom ze een nationaal record: 2 keer op de 100 meter vrije slag, 2 keer op de 100 meter rugslag en 2 keer op de 100 meter wisselslag.

In het laatste onderdeel verzekerde Vanotterdijk zich bovendien van deelname aan het WK in klein bad, volgende maand in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Met 58"24 tikte ze enkele tienden onder de limiet aan (58"60).

Ook Lucas Henveaux scoorde op het BK een WK-ticket. Met zijn nationaal record 3'37"23 op de 400 meter vrije slag dook hij ruim onder de WK-limiet (3'38"57).

Daar bleef het niet bij. Op de 200 meter vrije slag snoepte hij Pieter Timmers het Belgisch record af: 1'42"14.