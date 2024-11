Felipe Orts zet bloedvorm van EK voort met winst in Rucphen, Verdonschot viert bij de vrouwen

De kop is eraf voor Felipe Orts. Na zijn zilveren medaille op het EK heeft hij vandaag de cross van Rucphen op zijn naam gezet, goed voor zijn eerste zege van dit seizoen. Bij de vrouwen was Laura Verdonschot net als vorig jaar de sterkste.

En of Felipe Orts in bloedvorm verkeert. Vorig weekend was hij al ijzersterk op het EK, vandaag mocht de Spanjaard ook effectief juichen.

Door de concurrentie met de Rapencross van morgen en de Jaarmarktcross van maandag hoefde hij een pak toppers niet te vrezen. Orts ging er dan ook al snel vandoor en rondde een solo af.

De Nederlander Ryan Kamp, die zijn rentree maakte na een zware smak in Ruddervoorde, maakte het wel nog even spannend. Kamp kwam dichtbij in de slotronde, maar niet meer dicht genoeg om de zege af te snoepen.

Bij de vrouwen leverde de cross in Rucphen dezelfde winnares op als vorig jaar: Laura Verdonschot. Al vrij vroeg in de wedstrijd schudde de 27-jarige Belgische alle tegenstand van zich af.

Voor Verdonschot is het al de 7e zege van het seizoen. Bentveld reed naar de tweede plek, Van Alphen werd derde.