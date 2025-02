Sanne Cant beëindigt veldritcarrière met 4e plek in Sluitingsprijs, Brand gaat met bloemen lopen in Oostmalle

Het publiek in Oostmalle heeft officieel afscheid genomen van Sanne Cant op een veldritfiets. De 15-voudige Belgische kampioene eindigde in het zand net naast een podiumplek na een sprint. Lucinda Brand ging met de zege aan de haal na een solo in de Sluitingsprijs, voor Inge van der Heijden.

De allerlaatste cross van het seizoen stond in het teken van de allerlaatste cross van Sanne Cant.

De 3-voudige wereldkampioene, 3-voudige Europese kampioene en 15-voudige Belgische kampioene was gebrand op een mooie uitslag en dook als tweede het veld in. Ploeggenote Inge van der Heijden speelde locomotief voor Cant.

Lucinda Brand vond het prima. De nummer 1 op de wereldranglijst gebruikte het Crelan-duo als springplank, in de tweede ronde ging de Nederlandse erop en erover. Zij sloot het seizoen af met haar 11e zege.

Achter Brand legde Van der Heijden beslag op de tweede plaats. Cant leek op weg naar de derde podiumplaats, daarvoor moest ze enkel afrekenen met Brouwers aan de finish.

Het was haar niet gegund. Vanuit de achtergrond kwam Clauzel zich nog moeien in de sprint. In de laatste meters snoepte de Française Cant een mooi afscheidscadeau af.