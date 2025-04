Sneller, maar toch gebotst op Max Verstappen: had McLaren op andere manier GP van Japan kunnen winnen?

kalender ma 7 april 2025 12:38

Een magistrale Max Verstappen boekte in Japan zijn eerste overwinning van het seizoen. De Nederlander hield de snellere McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri achter zich. Maar had McLaren op een andere manier wel gewonnen?

"Misschien hadden we iets meer risico moeten nemen bij de strategie." Lando Norris zocht na de Grote Prijs van Japan naar een manier waarop hij de race wel had kunnen winnen. Omdat inhalen op het circuit van Suzuka nagenoeg onmogelijk bleek, waren de start en de enige bandenwissel de beste mogelijkheden voor de McLarens om Max Verstappen voorbij te steken. Bij de start mislukte dat plannetje en bij de bandenwissel riep McLaren Norris in dezelfde ronde als Verstappen binnen voor nieuwe banden. Ondanks een tragere stop hield de Nederlander de koppositie vast. McLaren had duidelijk de snellere auto in Japan, maar kon niet winnen. Dat overkwam hen ook vorig jaar al, denk maar terug aan bijvoorbeeld de GP van Italië in Monza.

Had McLaren moeten gokken bij de bandenwissel?

Had McLaren niet iets anders moeten doen bij de bandenwissel? "Een overcut of een undercut in plaats van tijdens dezelfde ronde van banden wisselen. Dat is iets dat we als team zullen bespreken", reageerde Norris na de race. Maar was dat überhaupt een optie voor McLaren? Op het eerste gezicht wel: Norris reed in ronde 20 exact anderhalve seconde achter Verstappen, in theorie dicht genoeg om de undercut (vroeger stoppen en dan met verse banden een snellere ronde neerzetten) te wagen.

Maar Mercedes-rijder George Russell was de ronde daarvoor gestopt en om de 3e plaats van Oscar Piastri te vrijwaren moest McLaren de Australiër en niet Norris binnenroepen voor zijn bandenwissel. Bovendien was Norris bij een pitstop in die ronde zo goed als zeker achter de Haas van Oliver Bearman buitengekomen en had hij te veel tijd verloren om de leidersplaats van Verstappen te bedreigen.

Het is altijd makkelijk om achteraf te zeggen: "Je had dit of dat moeten doen". Lando Norris

"Achteraf is het makkelijk praten, misschien had ik langer kunnen doorgaan op mijn mediumbanden", dacht Norris nog. "Maar het is altijd makkelijk om achteraf te zeggen: "Je had dit of dat moeten doen". Je weet nooit wat er kan gebeuren." Maar ook de strategie van een overcut (later een pitstop maken om zo het verschil te maken) was wellicht niet succesvol geweest voor Norris. Door de nieuwe laag asfalt in Suzuka was de bandenslijtage beperkt, wat in het nadeel van McLaren was. Het verschil in kwaliteit van de banden zou niet groot genoeg geweest zijn voor Norris om het verschil te maken in de eindfase.

Conclusie: McLaren had kunnen winnen, maar het team koos eieren voor zijn geld (en voor het constructeurskampioenschap) bij de strategie én verloor de race dus eigenlijk op zaterdag tijdens de kwalificaties. Norris en Piastri reden in Q3 niet de perfecte ronde en Max Verstappen deed dat wel.