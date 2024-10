Ceylin Alvarado flitst naar eerste zegeruiker in Kermiscross van Ardooie, 2 Belgen op podium

Favorieten

Ceylin del Carmen Alvarado is de topfavoriete in Ardooie. De Nederlandse maakte afgelopen weekend een sterke indruk in Beringen, maar door een val en een kettingprobleem moest ze de zege aan Van Empel laten.



De concurrentie komt wellicht ook uit Nederland. Aniek van Alphen, 4e in Beringen, won dit seizoen al twee veldritten in Duitsland. Voor Annemarie Worst is het haar eerste cross van het seizoen na een coronabesmetting.