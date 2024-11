Mag Club Brugge na "stuntzege" tegen Aston Villa ook dromen van volgende ronde? "Ze zitten alvast op schema"

Memorabele avond in Jan Breydel. Oververdiend klopte Club Brugge gisteren Aston Villa, waardoor het halfweg de league phase 6 punten telt. Mag blauw-zwart straks dromen van meer? Onze commentator Tom Boudeweel maakt de inschatting: "Als het dubbeltje straks goed valt ..."

"Het lag aan verschillende zaken", zag hij. "Eerst en vooral was Aston Villa bijzonder zwak - zeker voor een ploeg die eerder 9 op 9 pakte. Ze bleven zwaar onder het niveau van hun voorgaande matchen. De weinige kansen die ze kregen, kwamen er door slordig balverlies van Club."

Geen stunt tegen Dortmund of Milan, maar dus wél eentje tegen Aston Villa - vorig jaar toch maar mooi het nummer 4 in de Premier League.

"Voor het eerst zat het scenario wel mee", zag Boudeweel. "Eerst had je een déjà-vugevoel toen Club zijn kansen voor rust niet afmaakte. Zou het wéér dezelfde kant uitgaan als in de vorige matchen? Maar dan kwam die goal in cadeauverpakking. Al moest Club nadien nog 38 minuten standhouden, hé. Dat hebben ze vrijwel moeiteloos gedaan."