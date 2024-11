"Zwaarste fout die ik ooit meemaakte": Club en Aston Villa blikken terug op tragikomisch penaltymoment dat match besliste

wo 6 november 2024 20:13

Hét moment uit Club Brugge - Aston Villa gaat de wereld rond. Een pijnlijk misverstand tussen doelman Emiliano Martínez en verdediger Tyrone Mings besliste de wedstrijd. Bij blauw-zwart keken ze dankbaar terug, terwijl de bezoekers vloekten: "Dit zal sowieso nooit meer gebeuren."

Wat een moment tijdens Club Brugge - Aston Villa. De doelman van Aston Villa, Emiliano Martínez, paste de bal naar zijn verdediger Mings, maar die dacht dat hij zelf het spel weer op gang moest brengen en nam de bal domweg in zijn handen.



De scheidsrechter twijfelde niet en wees meteen naar de stip: hands en strafschop. In eerste instantie leek niemand in het stadion echt te beseffen wat er gebeurd was, maar al snel ruimde het rumoer plaats voor dolle vreugde in het Jan Breydelstadion. Enkel het gezicht en de gelaatsuitdrukking van doelman Martinez bleven vol verwarring achter. "Hoe dom kun je zijn? Tsjonge jonge ... Dit wil je niet meemaken op Champions League-niveau. Wat een waanzinnig domme fout van Aston Villa", zag ook onze commentator Tom Boudeweel.

Daarom probeer ik de bal altijd te gooien in plaats van met mijn voeten te tikken, want je weet nooit hoe de scheids dan interpreteert. Simon Mignolet

Ook bij Club Brugge keken ze achteraf met veel verbazing terug op het veelbesproken moment.

"Of ik ooit al zoiets gezien heb? Eerlijk: ik denk dat het de eerste keer is", lachte Ardon Jashari in de mixed-zone. "De verdediger had het wellicht niet gezien omdat hij met zijn rug naar doel stond, dan kan dat gebeuren." De Cuyper herinnerde zich overigens wel een soortgelijk moment: "Onlangs in Duitsland (in tweede klasse bij Magdeburg - Greuther Fürth, red.). Toen zeiden we ook 'ongelofelijk'. En nu gebeurt het in ons voordeel. Het is een cadeau dat we aangenomen hebben."

Aan de overkant van het veld zag Simon Mignolet dat er zich een scenario ontvouwde waarvoor hij zelf altijd op zijn hoede is. "Want in het moderne voetbal gebeurt het vaker dat de centrale verdediger de bal inspeelt. Daarom probeer ik de bal altijd te gooien in plaats van met mijn voeten te tikken, want je weet nooit hoe de scheids dan interpreteert. Dan neem je beter het zekere voor het onzekere."

Het is de zwaarste fout die ik heb gemaakt in mijn trainerscarrière. Aston Villa-trainer Unai Emery