Verzoeningsmoment na Brugs fluitconcert: Bart Verhaeghe sluit Tielemans in de armen (en vraagt om zijn truitje?)

Het was geen gemakkelijke avond voor Youri Tielemans in het Jan Breydelstadion.

Hoewel de Rode Duivel de lijnen uitzette bij Aston Villa tijdens het Champions League-duel, bleef zijn verleden bij Anderlecht hem toch achtervolgen. Bij elk balcontact van de middenvelder steeg er een fluitconcert op in het Brugse stadion.



Dat Villa zich ook met 1-0 liet verrassen door blauw-zwart, versterkte ongetwijfeld zijn verongelijkt gevoel deze avond.



Na de wedstrijd probeerden spelers als Vanaken en De Cuyper - bekenden van bij de nationale ploeg - hem wel meteen een hart onder de riem te steken.



En ook in de catacomben volgde een opvallend moment. Club-voorzitter Bart Verhaeghe wachtte zijn spelers op om ze te feliciteren, maar groette ook de tegenpartij.



Toen Tielemans passeerde nam hij de middenvelder even apart. Na een knuffel of twee lijkt de voorzitter de Rode Duivel ook om een truitje te vragen.

"Één van jouw maten, hé. Het is er eentje voor mij", klinkt het - waarna Verhaeghe Tielemans ook nog eens probeert op te beuren. "Geweldige ploeg, geweldige ploeg", geeft hij nog een complimentje aan Tielemans en co..