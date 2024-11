Met dank aan komische penaltyfase: sterk Club Brugge stunt tegen Aston Villa en mag blijven dromen van volgende ronde Champions League

9 op 9 voor Aston Villa

Aston Villa won in de Champions League van Young Boys (0-3), Bayern München (1-0) en Bologna (2-0). Daar wil de Engelse ploeg een vervolg aan breien tegen Club Brugge.



"We willen die eerste plaats vasthouden", maakt Amadou Onana duidelijk. "Het zou mooi zijn om halfweg de League Phase het maximum van de punten te behouden."



Coach Unai Emery is op zijn hoede. De Spaanse trainer benadrukt "veel respect" te hebben voor Club Brugge.



"Ze hebben in Europa meer ervaring dan wij. Vorig seizoen speelden ze de halve finales van de Conference League. Dat betekent veel."



"Als wij op niveau spelen, zijn we favoriet en zullen we het hen moeilijk maken. We kunnen een 12 op 12 halen, maar we zullen 100 procent moeten zijn", weet Emery.