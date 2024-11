"Er hing iets in de lucht" - Club Brugge klopt zichzelf op de borst: "We kunnen iedereen kloppen"

Dat het met dank is aan een Engelse kortsluiting, zal hen worst wezen. Club Brugge heeft ook tegen Aston Villa bewezen dat het zijn plekje in de Champions League meer dan waard is. "Deze zege komt niet onverwacht", klonk het bij de spelers.

Discipline, energie, drang naar voren: op zowat elk domein was een gretig Club Brugge duidelijk meer op de afspraak dan een teleurstellend Aston Villa.

"Dit is een ongelofelijke avond", stond Ardon Jashari te blinken in de Brugse spelerstunnel. "We wisten dat er iets speciaals kon gebeuren. Er hing iets in de lucht en nu is duidelijk wat het was."

"Hoe ik dat gevoeld had? We weten dat Aston Villa een topclub is, de ongeslagen leider ook. Dan weet je dat het zwaar wordt, maar de voorbereiding was speciaal. Iedereen moest 100 procent klaar zijn en dat was zo."

"De eerste helft was tactisch, maar we stonden zelf zeer stabiel. En dan moet je ook geduldig zijn, al was die penalty natuurlijk gelukkig. Neen, zoiets heb ik ook nog niet gezien, maar dat kan gebeuren."

Club staat na 4 matchen met 6 op 12 tussen de mensen. De League Phase is halfweg. "Alles is mogelijk. Met zo'n prestatie kunnen we elke tegenstander kloppen", klonk het optimistisch.