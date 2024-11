Belgisch international Simon Ooms verkent nieuwe horizonten in Denemarken: "Ze zijn hier echt handbalgek"

wo 6 november 2024 12:02

Simon Ooms in actie bij zijn Deense club TMS Ringsted.

Simon Ooms (30) handbalt sinds dit seizoen in het land van olympisch en wereldkampioen Denemarken. "De zalen zitten hier elke weekend vol", glundert de aanvoerder van de nationale ploeg. "Ik ontdek hier een nieuwe handbalcultuur.

Frankrijk is een vaste bestemming voor spelers van de Red Wolves. Ook Simon Ooms was er een tijd aan de slag, maar sinds dit seizoen speelt hij in handbalnatie Denemarken.

Denemarken telt meer dan 100.000 handbalspelers. Simon Ooms

"Handbal leeft hier echt", vertelt de 30-jarige cirkelspeler met een grote glimlach op zijn gezicht. "Denemarken telt meer dan 100.000 handbalspelers, dat zijn er 10 keer meer dan België."

"Ze zijn hier echt handbalgek", gaat Ooms voort. "Elk weekend zitten de sporthallen vol met handbalspelers. En in de competitie zijn de kaartjes vaak uitverkocht, wat garant staat voor een goede ambiance met veel lawaai."

Ooms speelt in Ringsted, ten zuidwesten van Kopenhagen. Na 10 speeldagen staat de ploeg in de middenmoot. Binnenkort gaat hij met zijn club op bezoek bij landskampioen en Champions League-finalist Aalborg.

"Die spelen zelfs voor 5.000 toeschouwers", kijkt Ooms al uit naar de verplaatsing.

"Nieuwe handbalcultuur"

De nationale mannenploeg van Denemarken grossiert in titels. In Parijs veroverden ze hun tweede olympische titel, vorig jaar op het WK waren ze goed voor hun derde olympische titel op een rij. Voor Simon Ooms is het momenteel de place to be. "Ik ontdek er een nieuwe handbalcultuur en een nieuwe manier van spelen", legt hij uit. "Het Deense handbal draait om passes en positionering. Heel leuk en heel leerrijk om er kennis mee te maken." "En Kopenhagen is een zalige stad om te leven", verzekert Ooms.

Denemarken is regerend olympisch en wereldkampioen.

Kijk zondag naar België - Tsjechië

Momenteel is Simon Ooms met België aan de slag in de voorrondes van het Europees kampioenschap in 2026. Donderdag openen de Red Wolves de groepsfase in en tegen Kroatië, zondag komt Tsjechië naar Hasselt. Die wedstrijd kunt u live bekijken in Sporza op VRT1, in onze app en via onze website. De uitzending begint om 16.25 uur.