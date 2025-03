EK-droom van Red Wolves zal niet in vervulling gaan, Belgische handballers verliezen van Luxemburg

Na de opflakkering in Luxemburg zijn de nationale handbalmannen weer tegen een nederlaag aangelopen in de voorrondes van het Europees kampioenschap. Tegen het groothertogdom verloren de Red Wolves al voor de derde keer in 4 matchen. Tenzij de Belgen stunten, is het EK-ticket vervlogen.

Net als in woensdag in Luxemburg misten de Red Wolves hun start. Luxemburg scoorde maar liefst 10 keer in een kwartier, terwijl de Belgen opnieuw op goalie Herrmann botsten.

Na een time-out begonnen de Wolves agressiever te verdedigen. Ze scoorden ook vlotter, helaas liet Gillé een open kans liggen op de gelijkmaker. Bij de rust stond het 13-14 voor Luxemburg.

In de tweede helft leefden België aanvankelijk op. De jonge Riské bracht schwung in de aanval, die een voorsprong opleverde.

Maar bij 19-18 nam het groothertogdom weer over. De bezoekers schoten weer met scherp en de Wolves misten weer. Of die dekselse Herrmann stond weer in de weg.

De Belgen leden hun derde nederlaag in vier matchen: 24-27.

Voorlopig maken ze geen aanspraak op een ticket voor de beste derdes in de EK-voorronde. Tenzij ze nog stunten, te beginnen over twee maanden tegen niemand minder dan vicewereldkampioen Kroatië.