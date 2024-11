Red Wolves lijden logische nederlaag onder nieuwe bondscoach

De nationale handbalmannen hebben hun eerste groepsmatch in de EK-kwalificaties verloren. De wedstrijd in en tegen Kroatië eindigde op 30-23. Het was de eerste officiële interland onder de nieuwe selectieheer Cherif Hamani.

Voor zijn eerste opdracht als Belgisch bondscoach trok de Fransman Cherif Hamani naar Kroatië met de Red Wolves.

Kroatië beschikt niet meer over de gouden generatie die elk toernooi titels of medailles sprokkelt, maar met hun gestalte op het terrein blijft het een stevige tegenstander.

Bij de Belgen ontpopt Kötters zich meer en meer als sleutelspeler. Met zijn linker hamerde hij er flink op los in de eerste helft.

Ruim 20 minuten bleven de Belgen in het spoor van de Kroaten. Tot ze begonnen te morsen met kansen. Of ze raakten het doelhout of de Bundesligagoalie Kuzmanovic stond paraat. 16-12 bij de rust.

Die kloof werd niet meteen groter in de tweede helft, maar de Red Wolves kregen ze ook niet gedicht. Kuzmanovic bleef sterk keepen voor Kroatië.

In het Belgische doel kwam Deekens in de slotfase in een schiettent te staan. Kroatië won uiteindelijk met 30-23.

Zondag staat de 2e groepsmatch voor de Belgische handbalmannen op het programma. In Hasselt treffen ze Tsjechië, dat met 23-17 won van Luxemburg.