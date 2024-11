Red Wolves gaan helemaal kopje-onder tegen Tsjechië in 4-puntenwedstrijd: "Heel teleurstellend"

zo 10 november 2024 18:03

België einde 15 - 31 Tsjechië

De Red Wolves hebben een pijnlijke nederlaag geleden in de EK-kwalificaties. Onze nationale handbalmannen kregen eerst een lesje in efficiëntie en gingen dan helemaal kopje-onder tegen Tsjechië: 15-31. Zo zijn de Wolves hekkensluiter in hun groep. Het tweeluik tegen Luxemburg in maart wordt zo een must win.



Donderdag openden de Belgen hun groepsfase in de EK-voorronde met een degelijke wedstrijd tegen groepsfavoriet en handbalnatie Kroatië (30-23). Thuis tegen Tsjechië konden ze er geen vervolg aan breien, integendeel. De Red Wolves openden nog sterk met enkele parades van doelman Deekens en een 3-1-voorsprong, maar daarna namen de grote Tsjechen de regie al over.

Tsjechië stond agressiever op de vloer en slaagde er wel in om kansen te verzilveren. De Belgen allesbehalve, uit 21 pogingen puurden ze slechts 9 doelpunten in de eerste helft (9-14).

Bondscoach Hamani kreeg zijn ploeg niet op de rails in zijn eerste thuismatch als T1 van België. In de tweede helft lukte scoren helemaal niet.

Voor eigen publiek kregen de nationale handbalmannen een extra pak rammel van Tsjechië, die met dubbele cijfers wonnen: 15-31.

Door de zware nederlaag zakt België naar de laatste plaats in groep 5. In maart spelen de Red Wolves een dubbele interland tegen Luxemburg, dat ook verloor van Tsjechië en Kroatië, maar niet zo zwaar. Winnen is een must voor de Belgen als ze begin 2026 het EK willen spelen in Scandinavië.

Doelpunten België

3 - Quinten Colman

3 - Yannick Glorieux

2 - Sébastien Danesi 2 - Raphael Kötters

1 - Jeroen De Beule

1 - Joris Gillé

1 - Hamza Hadzic

1 - Jules Kieffer-Heuls

1 - Kobe Serras



Simon Ooms: "Heel teleurstellend"

Met een zege hadden de Belgen een mooie stap richting het EK van 2026 kunnen zetten, maar het draaide helemaal anders uit. "We hadden er heel veel zin in", reageert aanvoerder Simon Ooms. "Ik voelde dat we klaar waren, maar we bleven op die keeper schieten. Dat was misschien wat naïef van ons." Met 15 doelpunten in 60 minuten kom je niet ver op een handbalterrein. "Het is heel lang geleden dat ik dat nog heb meegemaakt. Ik ben dus serieus teleurgesteld." In maart staat de dubbele interland met Luxemburg op het programma. "Dan gaan we misschien meer ons spel kunnen spelen met onze kleine jongens", hoopt Ooms. "We zullen zien."

Assistent-bondscoach: "Aanvallend onvoldoende"

"Aanvallend scoren we een onvoldoende, dat mogen we niet onder stoelen of banken steken", analyseert T2 Kevin Jacobs de teleurstellende match van de nationale ploeg. "Verdedigend kwamen we er nog uit, maar in het eerste kwartier maakten we met moeite twee doelpunten. Dan zakt de moed je in de schoenen." "Na onze wedstrijd in Kroatië hadden we op meer gehoopt. Misschien niet op een overwinning of een gelijkspel, we wilden het wel spannend houden tot op het einde." IJdele hoop. Met een gelijkaardige prestatie krijgt België het de volgende wedstrijden ook moeilijk tegen Luxemburg. "We moeten twee keer winnen", is Jacobs duidelijk. "We hebben weinig wisselmogelijkheden, maar aanvallend zal het beter moeten."