EK-droom blijft overeind: Belgische handbalmannen boeken broodnodige zege in Luxemburg

Na logisch verlies tegen vicewereldkampioen Kroatië en een pijnlijke nederlaag tegen Tsjechië hebben de Red Wolves een eerste keer kunnen winnen in de kwalificaties voor het EK van volgend jaar. In en tegen Luxemburg boekten de Belgische handbalmannen een 22-32-zege. Zondag spelen ze opnieuw tegen het groothertogdom.

Een stevigere verdediging en een portie geduld in de aanval, zo luidde het advies van ervaren wolf Jeroen De Beule.

Zo pakten de Belgen het ook aan in Luxemburg. Alleen stond er een kolos in het doel van de thuisploeg. De Belgische hoekspelers kregen Herrmann nauwelijks geklopt, hij redde maar liefst 11 pogingen in de eerste helft.

Daarom gaf het scorebord bij de rust 13-16 aan en niet pakweg 13-21.In het begin van de tweede helft klampten de Luxemburgers nog aan, maar topschutter Kötters hield de voorsprong van de Belgen vast.

Na 40 minuten speeltijd was het vat af bij Luxemburg. De Red Wolves diepten de kloof weer uit, ze boekten een broodnodige en deugddoende zege met 10 doelpunten verschil.

Zondag komt Luxemburg naar Hasselt. Een tweede keer winnen is een must om de EK-droom levend te houden.

De Belgische handbalmannen stonden een keer op een wereldkampioenschap, nog nooit op een Europees kampioenschap.