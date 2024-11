Europese titel: leuk! Witte schoenen, trui en stickers: nog leuker? Nys: "Dan komt kleine kind naar boven"

Zoek zondag in de Rapencross in Lokeren niet langer naar de blauw-rode tenue van Baloise Trek Lions, want Thibau Nys blinkt dan in zijn gloednieuwe outfit van Europees kampioen.

Een outfit die helemaal past bij zijn coupe: wit! Een witte trui, witte schoenen, witte sokken en stickers op zijn voorvork. "Dat is waarvoor we het doen", lacht de 21-jarige Nys.

"Dat zijn de details waarvoor je het doet. Dan komt het kleine kind naar boven. Dat is het leuke aan de Europese titel."

Toch hoopt Thibau Nys vooral sportief te schitteren in zijn nieuwe tenue. "Ik geniet ervan om op dit niveau te rijden, in deze trui. Ik hoop dit elan door te trekken."

Als hij zijn haar in januari 2025 in de regenboogkleuren verft, volgt misschien opnieuw een passende outfit op het WK?