Ruben en Paul zagen "loepzuivere" EK-zege van Thibau Nys, maar temperen druk: "Je moet dat niet opleggen"

Paul : "Loepzuiver, ik zou dat niet beter kunnen tekenen. De juiste man mee in de kopgroep, alles viel in de plooi, ... Vaak dwing je dat ook een beetje af en dat heeft hij eindelijk met de benen ook wel deels gedaan vandaag."

Paul Herygers : "Het is natuurlijk vroeg, hé. Hij is nog heel jong, maar blijkbaar legt hij zichzelf die druk op om te presteren. Hij kan blijkbaar niet wachten. Hij zou zichzelf nog een paar jaar ten goede kunnen doen om langzaam te groeien, maar hij kan niet wachten. Het is in ieder geval goed voor de cyclocross, dat merk je."

Paul : "Ja, het is een speciale kerel, hé. Ik heb genoten van die overwinning. Je wordt daar bijna zelf emotioneel van. Zeker als je ziet dat hij daar ook vatbaar voor is. Hij heeft alles al meegemaakt met zijn papa. Hij begint dan op de onderste trede, maar hij is gestaag aan het groeien."

Ruben: Deze Thibau Nys, is hij in staat om op termijn de grootste van zijn generatie te worden en wereldtitels te pakken?



Paul: "Hij doet daar een ferme schep bovenop. We hebben vandaag nog aangehaald dat hij in Fayetteville met Wyseure en Verstrynge in de strijd was. Hij werd daar uiteindelijk derde. Wie daar mee in de strijd zat, heeft zich mee opgetrokken aan hem. Die zitten allemaal in het veldrijden."



"Hoe hij daar zal uitgeraken en welk niveau hij zal halen, dat valt af te wachten. Dat is niet meer te stoppen. Dat zie je eigenlijk al aankomen. Je kunt dat proberen tegen te houden en ik probeer hem te temperen."



"Hij moet zich die druk niet opleggen. Dat is voor niks nodig, maar hij kan niet wachten. Hij wil daar zo snel mogelijk bij zijn. Ik blijf toch bij mijn standpunt: neem je tijd. Er is al veel te rapen, maar het grote gewin moet nog komen later."