5-voudig wereldkampioen Joël Smets wordt algemeen manager van "zijn" KTM

Vanaf 2025 is Joël Smets de algemene directeur van motorcrossteam KTM. In het begin van deze eeuw werd hij twee keer wereldkampioen voor die constructeur. Ondertussen is hij al bijna 10 jaar opnieuw actief bij KTM, onder meer als coach en manager. Nu wordt hij algemeen manager. Met Lucas en Sacha Coenen rijden ook enkele Belgen voor KTM.

Sinds 2015 maakt Smets (opnieuw) deel uit van het KTM-team. Als manager en coach was hij belangrijk in de begeleiding van latere wereldkampioenen Tom Vialle en Jorge Prado.

Nu promoveert hij, want vanaf 2025 is Smets de algemene directeur. De 55-jarige Belg vervangt de Australiër Harry Norton.

"Ik zal mijn ervaring en kennis gebruiken om onze rijders in de winstflow te houden", reageert Smets. "We hebben de afgelopen jaren veel successen gekend en dat is te danken aan inspanningen op het circuit en terug in de fabriek."

"Het zal voor mij een eer zijn om dat nu te leiden en te blijven pushen voor alles wat we kunnen bereiken."

Als rijder was Smets ook succesvol bij KTM. Bij het team pakte hij zijn 4e en 5e wereldtitel in 2000 en 2003.

Bij KTM rijden vanaf volgend seizoen ook 2 Belgen, met Lucas Coenen in de MXGP-klasse en Sacha Coenen in de MX2-klasse.