Toptransfer in het motorcross: Lucas Coenen vervangt wereldkampioen bij KTM in MXGP-klasse

Lucas Coenen heeft een spraakmakende transfer te pakken in de motorcrosswereld. Het Belgische talent neemt vanaf volgend seizoen de plek over van wereldkampioen Jorge Prado in het Red Bull-KTM De Carli-team. Een mooie move voor de nog maar 17-jarige Coenen, die ook zijn tweelingbroer Sacha meeneemt.

Het Italiaanse KTM De Carli-team, waar Lucas Coenen nu voor zal rijden, is een van de grootste namen in de motorcross.

Naast Lucas zal ook zijn tweelingbroer Sacha Coenen aansluiten bij het team. Hij komt over van het Oostenrijkse fabrieksteam van KTM, waar hij eerder actief was in de MX2-klasse.

De broers Coenen koesteren allebei de ambitie om ooit de overstap te maken naar het lucratieve Amerikaanse motorcrosskampioenschap, waar Jorge Prado nu naartoe vertrekt.



Prado, die met zijn transfer naar de VS de weg vrijmaakt voor Lucas Coenen in de MXGP, laat daarmee een leegte achter in het Europese circuit. Coenen, die de afgelopen seizoenen uitkwam voor Nestaan-Husqvarna en dit jaar nog vice-wereldkampioen werd in de MX2-klasse, zal er nu zijn debuut maken op het hoogste niveau.