Op eigen vraag liet Renard opvallende 'Propere Handen'-clausule opnemen in contract: "Meteen ontslag indien schuldig"

wo 30 oktober 2024 15:48

Zelfs voorzitter Wouter Vandenhaute was het bijna vergeten: zijn nieuwe sportief directeur Olivier Renard werd jaren geleden ook genoemd in het voetbalschandaal Operatie Zero. Standard diende zelfs een klacht in tegen Renard. Hoe zit het daarmee? "Iedereen verzekert me dat er geen rode vlaggen zijn", aldus voorzitter Wouter Vandenhaute.

Even terug naar 2020.



We zijn dan al drie jaar na het schandaal dat het Belgische voetbal liet daveren op zijn grondvesten wanneer Standard bij de rechtbank van eerste aanleg in Tongeren een klacht indient tegen zijn gewezen sportief directeur Olivier Renard en z’n ex-trainer Aleksandar Jankovic. Zij zouden via makelaar Dejan Veljkovic gefraudeerd hebben toen ze in dienst waren van de club. In het geval van Renard zou het gaan om 75.000 euro aan retrocommissies en een Rolex ter waarde van 12.500 euro. In een interview met Le Soir zei de ex-doelman daar een jaar later over: "Venanzi liegt over alles. Hij werd zelf ondervraagd in het kader van Operatie Propere Handen om uitleg te geven over holle scoutingsverslagen. Hij heeft daarop beslist om mij aan te vallen."

Op zijn voorstelling bij Anderlecht kreeg Renard de vraag hoe het anno 2024 met dat dossier gesteld is. "Het is zeker iets dat besproken is met de voorzitter", aldus de nieuwe sportief directeur van paars-wit. "Ik moet toegeven dat ik na 5 jaar nog niets weet. Ik heb toen zelf contact genomen met de politie. Niemand heeft ooit mijn bankrekeningen bekeken of is een huiszoeking komen doen. Ik heb zelf de bewijsstukken aangeleverd om mijn onschuld te bewijzen." "Het was geen makkelijke periode voor mij en mijn gezin. Bepaalde mensen hebben mijn naam genoemd in het dossier. In het Frans zeggen we: aanval is de beste verdediging."

Daarna heb ik me geïnformeerd en iedereen verzekerde me dat er geen rode vlaggen waren. Wouter Vandenhaute