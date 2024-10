Wouter Vandenhaute duidt wissel bij Anderlecht: "Keuze van Fredberg bracht Renard in stroomversnelling"

wo 30 oktober 2024 15:23

Jesper Fredberg out, Olivier Renard in? Zo eenvoudig vallen de verschuivingen bij Anderlecht niet samen te vatten. Voorzitter Wouter Vandenhaute spreekt van een proces dat "in stroomversnelling kwam". "De moeilijke mercato heeft druk gezet op de relatie met Jesper Fredberg."

In onderling overleg? Het wordt wel vaker gebruikt in de voetbalwereld. En dat er vaak - terecht overigens - wenkbrauwen over worden gefronst, weet Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute maar al te goed. "Maar iedereen bij Anderlecht kan het beamen", zegt hij over het vertrek van CEO Sports Jesper Fredberg. "We zijn samen tot de conclusie gekomen om afscheid te nemen van elkaar." Anderlecht streed vorig jaar nog mee voor de titel in de Jupiler Pro League. Waarom volgt nu dan op korte tijd de beslissing om eerst coach Brian Riemer en dan Jesper Fredberg opzij te schuiven? "We hebben onder hen een goede periode gekend in de club", stelt Vandenhaute. "Dat is door de moeilijke transferperiode en de mindere resultaten van de voorbije weken wat ondergesneeuwd geraakt." "De moeilijke mercato heeft zeker druk gezet op de relatie en dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het opgestelde plan werd niet gevolgd. Maar mijn relatie met Jesper is tot op vandaag nog altijd super. Er zijn nooit ruzies of discussies geweest."

Het vertrek van Fredberg was dan ook geen prioriteit voor Vandenhaute. "Ik had vorige week donderdag met Jesper gesproken en gezegd dat het misschien beter was om uit elkaar te gaan. Ik zei ook tegen hem: "geen stress, we hebben tijd"." "Voor de match tegen Club Brugge zei Jesper dan dat het beter was om meteen te vertrekken. Dan hebben we onderhandeld en is het proces in een stroomversnelling geraakt." Vandenhaute moest dan ook snel handelen, want hij wilde per se dat het vertrek van Fredberg gepaard ging met de aankondiging van een vervanger. "We hebben gezocht naar iemand met een achtergrond als speler, die de geur van een kleedkamer kent en een voetbaldier is. Zo zijn we uitgekomen bij Olivier Renard." "Na de match van de Rode Duivels tegen Frankrijk hebben we elkaar gekruist en zijn we beginnen te praten. Toen had ik nog niet de beslissing genomen om afscheid te nemen van Fredberg", aldus Vandenhaute. "Ik wilde wel anticiperen en me goed voorbereiden voor een mogelijk vertrek in de zomer of ten vroegste januari. Maar de gesprekken met Olivier hebben me het leven gemakkelijk gemaakt."

Geen wonderman

Olivier Renard neemt niet zomaar de taken over van Jesper Fredberg. De functie van CEO Sports verdwijnt, Renard wordt een "puur sportieve directeur". "De club is geëvolueerd", verklaart Vandenhaute. "In een club als Anderlecht is de taak van een CEO Sports te alomvattend. Dat is een van de zaken waarmee Fredberg heeft geworsteld." Onder Renard moet Anderlecht weer aansluiten bij de top. "Hij is een belangrijk onderdeel in een groter geheel. Ik geloof niet in één wonderman die alles moet veranderen, ik geloof in het collectief", stelt Vandenhaute. "We zijn overtuigd dat we stappen aan het zetten zijn als club. Het is geen toeval dat we vorig jaar meededen voor de titel. We zijn in een evolutie. Er zijn hoogtes en laagtes, maar we zijn overtuigd dat het in de goede richting gaat en dat Anderlecht weer zijn plek in de top zal innemen."

Krijgt Renard middelen?

Olivier Renard moest na 5 jaar in de MLS naar eigen zeggen niet lang nadenken over het aanbod, ook al had hij andere opties. "Bij Anderlecht was het meteen "ja" in mijn hoofd", vertelt hij. "Het is een hele eer om hier aan de slag te gaan." "Anderlecht heeft altijd in mijn hoofd gezeten. Het is een club met ambities, waar gewonnen moet worden. Ik kom dus ook met grote ambities. Ik ga alles geven voor de club." Renard zou het meermaals herhalen. Waarop hij het meest fier is? "Dat ik voor elke club alles heb gegeven. Ik ben zeker dat alle ingrediënten aanwezig zijn om er iets moois van te maken." Alle ingrediënten? Krijgt Renard dan de nodige middelen voor transfers? "De middelen waren er wel degelijk", komt Vandenhaute tussen. "Dat is het leven van een CEO Sports: er zijn budgetten. We zijn een gezonde club, maar geen rijke club."

Renard weet dat het "zijn verantwoordelijkheid is om met het budget de best mogelijke ploeg samen te stellen". "In de MLS werken we met een salarisplafond en zelfs met het kleinste budget werden we 2e met Montréal." "Als je voor Anderlecht werkt, moet je resultaten voorleggen en moet je het palmares uitbreiden. Een visie is daarbij belangrijk." Renard heeft ook al een gesprek gehad met coach David Hubert. "Ik heb mijn inzichten al gedeeld", verklapt hij. Ook Hubert "kijkt uit naar de samenwerking".