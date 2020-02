Standard dient een klacht in tegen Olivier Renard en Aleksandar Jankovic

Hebben Oliver Renard en Aleksandar Jankovic toen ze respectievelijk sportief directeur en trainer waren bij Standard, zich schuldig gemaakt aan financiële fraude, onder meer bij enkele transfers van de Luikse club? Voorzitter Bruno Venanzi is alvast overtuigd van wel en heeft daarom een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg in Tongeren.

Het gaat om in totaal 6 personen, onder wie dus Renard en Jankovic, maar ook ex-makelaar Dejan Veljkovic en Mateja Kezman, de gewezen Servische topvoetballer van PSV en Chelsea en intussen ook voetbalmakelaar.



Venanzi ontdekte de frauduleuze praktijken van zijn gewezen medewerkers tijdens een ondervraging begin dit jaar door het parket van Hasselt in het kader van Operatie Zero. Speurders confronteerden Venanzi met verklaringen en documenten van spijtoptant Dejan Veljkovic over een aantal transfers bij Standard in de periode 2016–2018 en over peperdure scoutingscontracten. Zoals bekend maakte Veljkovic gebruik van fictieve contracten voor zogenaamde scoutingsopdrachten die nooit werden uitgevoerd om nadien spelers en trainers een deel van hun loon in het zwart uit te betalen. Maar ook om verdoken commissies uit te delen aan allerlei betrokkenen. Een praktijk die Veljkovic dus ook bij Standard toepaste bij onder meer de transfers van Gojko Cimirot, Filip Mladenovic en Milos Kosanovic en het contract voor coach Jankovic.

Bruno Venanzi, de voorzitter van Standard, en Renard in 2016.

Ruim 3 miljoen euro aan valse contracten

In totaal zou het gaan om een bedrag van ruim 3 miljoen euro aan valse contracten, waarvan ruim 2 miljoen ook effectief werd uitbetaald, tot het begin van Operatie Zero. Contracten die Standard afsloot met Beneyug en Colt Sport, 2 bedrijven van Veljkovic en zijn zakenpartner in Servië en in Montenegro, en die Bruno Venanzi ondertekend heeft, naar eigen zeggen te goeder trouw. In 2016 was er zo’n nepcontract tussen Colt Sport en Standard voor bijna 1 miljoen euro, waarvan in schijven al 340.000 euro was uitbetaald. Uit de (zwarte) boekhouding van Veljkovic en uit zijn verklaringen blijkt volgens het gerecht dat ruim 200.000 euro daarvan bij Jankovic terechtkwam en 20.000 euro bij Renard. Veljkovic zelf hield er een kleine 80.000 euro aan over. Ook bij een zelfde contract een jaar later, voor een half miljoen euro en officieel "om toekomstige talenten in de regio van de Balkan te ontdekken", vloeide bijna de helft naar Jankovic (250.000 euro) en opnieuw 20.000 euro naar Renard. Veljkovic stak 170.000 euro op zak. En bij de overgang van Cimirot van PAOK Saloniki naar Luik tekende Standard een contract met Beneyug voor 100.000 euro. Volgens Veljkovic was één derde daarvan bestemd voor Olivier Renard. Bruno Venanzi zou toegegeven hebben dat deze facturen hem vandaag inderdaad vals lijken, maar hij was naar verluidt geshockeerd toen hij de fraude door Renard en Jankovic vernam. Standard heeft een klacht ingediend tegen de 6 betrokkenen voor onder meer valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen en fraude.

Venanzi zou toegegeven hebben dat deze facturen hem vandaag inderdaad vals lijken, maar hij was naar verluidt geshockeerd toen hij de fraude door Renard en Jankovic vernam.

Renard en Jankovic wensen geen commentaar te geven