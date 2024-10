Hij begon veelbelovend, maar nadien volgden te veel missers: deze transfermercato's kostten Fredberg zijn job

Na twee woelige jaren is het tijdperk van Jesper Fredberg bij Anderlecht ten einde. De Deen betaalde vooral het gelag voor een pover transferbeleid. En zeggen dat de ex-CEO er nog veelbelovend aan begonnen was ... Alleen volgden nadien te veel missers. Een terugblik.

Dreyer en noodoplossing Islam Slimani blijken later wel geslaagde transfers. De Algerijn voetbalde evenwel slechts een half jaar bij paars-wit, de Deen was vorig seizoen bijzonder productief.

"Moet je dan snel vijf spelers kopen om de fans te sussen?", verdedigt Fredberg zich. "Het verleden toont aan dat dat niet werkt. Ik wil niet de kerel zijn die reageert, ik ben liever proactief. Komende zomer kunnen we agressief zijn en de spelers halen die we écht willen."

Kwaliteit boven kwantiteit. In zijn eerste transferperiode bij Anderlecht - tijdens de winter van 2023 - moet Jesper Fredberg meteen heel wat kritiek incasseren. Via zijn Deense connecties haalt hij snel Anders Dreyer binnen, maar nadien grijpt de CEO naast meerdere targets. Tolu kiest voor Genk en ook de komst van linksback Harry Toffolo geraakt niet rond.

Ruim een jaar later is de vaststelling dat niet alle transfers uit de zomer van 2023 een succes waren. De meeste Denen hadden wel een impact en ook Mats Rits toonde zich waardevol. Thorgan Hazard kende dan weer pech met een zware knieblessure. Maar Vazquez, Flips, Patris en Lonwijk ... Dat waren toch miscasts.

"We geloven wel dat dit een puzzel is met veel interessante stukken", aldus Fredberg toen. "Als die stukjes allemaal in elkaar vallen, zal het heel mooi zijn."

De CEO zou in totaal 12 nieuwe spelers halen. Daarbij Deense kleppers zoals Kasper Dolberg en Kasper Schmeichel, maar dé grootste stunt is toch de komst van Thorgan Hazard ,

Na een drukke zomer volgt een kalme winter. Fredberg haalt in het tussenseizoen enkel wat paars-wit écht nodig heeft. Met Mads Kikkenberg komt er een reservedoelman, die Colin Coosemans nooit kon passeren in de pikorde. Federico Gattoni depanneerde degelijk zonder meer toen Vertonghen geblesseerd uitviel.

De terugkeer van publiekslieveling Leander Dendoncker kon de achterban sussen, maar was dat de man die paars-wit nodig had? Neen, dus.

Fredberg neemt afscheid op Instagram: "Kijk met trots terug"

Via Instagram heeft Jesper Fredberg afscheid genomen van Anderlecht. "Aan alle mooie dingen komt jammer genoeg een einde", schrijft hij. "Het is een eer geweest om een klein onderdeel te zijn van de mooie geschiedenis van deze club."

"De fans toonden wat Anderlecht kan worden en de manier waarop jullie ons steunden in goede en slechte tijdens, is iets waar ik alleen maar dankbaar voor kan zijn."

"Ik mikte niet altijd in de roos, maar ik kijk toch met trots terug op de laatste twee jaren, met een kwartfinale in de Conference League een een titelstrijd vorig seizoen. Samen met geweldige collega's hebben we een motiverende werkomgeving opgezet. Voor een vol stadion spelen thuis was iets waar ik altijd naar uitkeek."

"Bedankt voor jullie steun aan de club, want zonder jullie zou het niet hetzelfde geweest zijn. Jullie hebben een directeur verloren, maar kregen er wel een fan bij."