Wegen van Anderlecht en Jesper Fredberg scheiden, Olivier Renard nieuwe sportief directeur bij paars-wit

wo 30 oktober 2024 13:12

Sportieve aardverschuiving bij Anderlecht. Na bijna 2 jaar neemt paars-wit afscheid van CEO Jesper Fredberg. De recordkampioen maakte meteen ook bekend dat Olivier Renard de nieuwe sportief directeur is.

Jesper Fredberg was bijna 2 jaar CEO Sports van Anderlecht. De Deen streek in november 2022 neer in het Astridpark, in januari 2023 nam hij officieel de sportieve leiding over bij paars-wit. "Ik wil een sportieve strategie uittekenen die gebaseerd is op de waarden en het DNA van deze club en die voortbouwt op het werk dat de afgelopen jaren verricht is", sprak Fredberg destijds bij zijn aanstelling. Met Fredberg als sportieve leider en zijn landgenoot Brian Riemer - intussen ontslagen - als coach leek Anderlecht even weer aan te knopen met de successen van weleer. Vorig seizoen kon paars-wit voor het eerst sinds jaren nog eens lang mengen in de titelstrijd. Maar na een mislukte transferperiode afgelopen zomer en een woelige start van het nieuwe seizoen lijkt Anderlecht weer een stap achteruit gezet te hebben. Riemer werd daar onlangs al het eerste slachtoffer van en nu volgt dus ook Fredberg richting uitgang. De Deen vertrekt na net geen 2 jaar als CEO bij Anderlecht. Voorzitter Wouter Vandenhaute zal deze namiddag op een persconferentie meer uitleg geven bij het vertrek van Fredberg.

Renard nieuwe sportief directeur

Anderlecht anticipeerde overigens op het vertrek van Fredberg door meteen een 'opvolger' aan te kondigen.



Paars-wit stelt Olivier Renard (45) aan als de nieuwe sportief directeur. Renard was de laatste 5 jaar actief als sportief directeur en vicepresident bij MLS-club CF Montréal. "Onder Renard zijn bewind klom de Canadese club naar de top van de MLS, met achtereenvolgens een kwartfinale in de CONCACAF Champions League, bekerwinst in de Canadian Championship Cup en een derde plek in de MLS in 2022", klinkt het bij Anderlecht. "Renard onderscheidde zich ook met een reeks opmerkelijke in- en uitgaande transfers en een doorgedreven rekrutering van jonge talenten." Eerder was Renard ook actief als sportief directeur of adviseur van Belgische clubs zoals Antwerp, Standard en KV Mechelen.

Het is eenvoudigweg een hele eer om aan de slag te gaan bij een club als RSC Anderlecht. Olivier Renard

"Na 5 jaar in de MLS, voelt het heel goed om terug te keren naar België in deze functie", klinkt het bij de ex-doelman. "Het is eenvoudigweg een hele eer om aan de slag te gaan bij een club als RSC Anderlecht." "Ik zal mij focussen op de rekrutering, het transferbeleid en het algemene management van het eerste elftal en kijk er in het bijzonder naar uit om te werken met de beste talenten van het land.”