Eli Iserbyt wil hetze achter zich laten: "Ik kijk vooruit, de wedstrijd is het belangrijkste"

Terug van even weggeweest. In Heerderstrand staat Eli Iserbyt opnieuw aan de start van een veldrit nadat hij 2 crossen aan zich voorbij had moeten laten gaan.



"Het is tof om hier aan de start te staan", vertelde Iserbyt voor de cross. "Het is een heel mooi parcours. Het is ook al een paar jaar geleden dat het nog eens in Nederland is. Het parcours lijkt ook een beetje op dat van Gieten, maar het zal een lastig rondje worden."



In Essen en Ruddervoorde werd Iserbyt geweerd. Hoe heeft hij zijn schorsing beleefd?



"Ik heb de hele week toegewerkt naar deze wedstrijd. Morgen is lastig en belangrijk, dus het is goed om er vandaag wat in te komen qua wedstrijdritme. Ik kijk vooruit en het is niet aan mij om te oordelen over alles wat er gebeurd is. Het is vandaag en morgen wedstrijd, dat is het belangrijkste."



Dan over naar de orde van de dag. Hoe schat Iserbyt zijn kansen in?



"Het is een heel mooi parcours met veel bochten. Dat zou me moeten liggen. Het is voor mij al een tijdje geleden dat ik een zandcross deed, dus dat is wel spannend. Ik ben voor elke wedstrijd even gemotiveerd, dus op dat vlak is vandaag niets anders dan anders."