Zelfs met "niet de beste benen" triomfeert Alvarado ook in Heerderstrand, Verdonschot wordt 3e

Ceylin del Carmen Alvarado heeft nu ook de cross van Heerderstrand naar haar hand gezet. De Nederlandse reed in de voorlaatste ronde weg en boekte al haar 3e overwinning van het seizoen. Inge van der Heijden werd 2e, Laura Verdonschot mocht als derde mee het podium op.

"Ceylin Alvarado zal winnen." Laura Verdonschot voorspelde het al voor de start, want de Nederlandse had met zeges in Ardooie en Ruddervoorde uitgepakt met een sterke seizoensstart.

Toch was het niet de voormalige wereldkampioene die de schijnwerpers opeiste, wel Inge van der Heijden, die met Verdonschot en Manon Bakker, de winnares van vorig jaar, op pad ging.

Ceylin del Carmen Alvarado ploeterde en pufte en had duidelijk niet haar beste dag. Net toen ze de aansluiting had gevonden, ging ze een nieuwe fiets halen en mocht ze opnieuw beginnen.

Van der Heijden en Verdonschot konden evenwel niet voorkomen dat Alvarado hen vergezelde. De Nederlandse kon even bekomen in het wiel en koos dan slim haar moment om aan te vallen.

Dat volstond om haar 3e zege in 4 veldritten te boeken. Verdonschot boog ook nog het hoofd voor Van der Heijden om uiteindelijk knap 3e te worden in Heerderstrand.