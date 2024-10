Nina Sterckx gooit het over andere boeg: "Geen BK en WK gewichtheffen, ze begint op 1/11 met Amerikaanse coach"

vr 25 oktober 2024 19:46

Nina Sterckx heeft na de Olympische Spelen in Parijs, die niet gebracht hebben wat zij en haar entourage ervan verwacht hadden, de tijd genomen om over haar toekomst na te denken. Alle opties lagen op tafel. "Met enthousiasme kunnen we melden dat ze haar gewichthefcarrière voortzet", klinkt het bij technisch directeur Bieke Vandenabeele. Maar Sterckx kiest wel voor een andere trainingsaanpak, buiten de federatie.

De 22-jarige Sterckx liet 3 nulpogingen noteren in Parijs in de klasse tot -49 kg, omdat ze overmand werd door emoties. "Er komt nooit iemand naar mij kijken, nu scandeerden duizenden mensen mijn naam. Er is mij iets overkomen dat ik niet op voorhand kon inschatten", vertelde ze daags na haar competitie.



Omdat er op de Olympische Spelen minder gewichtsklassen zijn, moest ze bovendien 11 kg afvallen op 3,5 maanden. "Dat gaan we niet nog eens doen", klonk het stellig.



Sterckx nam na de Spelen haar tijd om de dingen op een rijtje te zetten. "Ze wilde haar toekomstplannen evalueren en een weloverwogen keuze maken over haar carrière, al dan niet in de topsport. En met veel enthousiasme kunnen we melden dat Nina heeft besloten haar gewichthefcarrière voort te zetten", legt Vandenabeele uit aan Sporza.

Ze zal op 9 en 10 november in Lochristi wel niet deelnemen aan het BK en ook niet aan het WK begin december in Bahrein. "Omdat haar trainingsprogramma past op 1 november start", verklaart Vandenabeele.



"Na nauw overleg met de Topsportcommissie, Sport Vlaanderen, en haar psychologisch team heeft de federatie Nina verschillende opties aangeboden. Die zijn zorgvuldig opgesteld om niet alleen het mentaal welzijn van Nina te waarborgen, maar ook dat van de andere atleten en coaches binnen de federatiewerking."



"Dit creëert voor iedereen de optimale omstandigheden om te presteren."



De atlete koos voor een individueel trainingsprogramma buiten de federatiewerking. "Deze benadering biedt haar maximale vrijheid en flexibiliteit binnen de kaders van Sport Vlaanderen en de federatie."



"Nina kan zelf haar coach en trainingsplanning kiezen en heeft besloten om samen te werken met Wil Fleming, een ervaren Amerikaanse coach die olympisch atlete Mary Theisen heeft begeleid."



"Nina kiest om dit te doen via een combinatie van online coaching en periodes waarin ze naar de Verenigde Staten reist."



(lees voort onder foto)

Olympische droom: medaille in Los Angeles 2028

De bond verwacht wel optimale prestaties van Sterckx op het EK in april in Moldavië of het WK in oktober in Noorwegen. De ultieme droom zijn de de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028.



"Gezien haar extreem fysiek talent is de federatie ervan overtuigd dat een medaille in LA echt wel haalbaar moet zijn", schat Vandenabeele in.



De meervoudige Europese en wereldkampioene bij de jeugd pakte al 2 keer brons en 1 keer zilver bij de elite-EK's.



Die medailles behaalde ze onder begeleiding van Tom Goegebuer. "Sinds haar eerste training, ongeveer 9 jaar geleden, trainde ze altijd met Goegebuer."



"De overstap naar een nieuwe omgeving en coach zal haar ongetwijfeld goed doen en haar een nieuwe boost geven."



Goegebuer en Vandenabeele maken de schema's van Sterckx niet meer, dat doet Fleming. "Ik heb elke 6 weken overleg met Fleming, die mij de schema's stuurt."



"Als technisch directeur heb ik vorige week een constructief overleg gehad met Wil Fleming, in wiens expertise en inzet ik groot vertrouwen heb om Nina te ondersteunen in het behalen van haar doelen."



Zo komt er ruimte vrij voor Goegebuer, de Europese kampioen van 2009, om andere dingen te doen: "Hij zal talentvolle atleten binnen de federatie begeleiden, onder wie het opkomende talent Ilke Lagrou, die 2 jaar geleden overstapte van het hamerslingeren."



Goegebuer blijft als Vlaamse coach ook betrokken bij Sterckx tijdens de EK's en WK's.