Nachtmerrie voor "overdonderde" Nina Sterckx in Parijs na drie nulpogingen in de snatch: "Ik mag trots zijn"

De Olympische Spelen van Nina Sterckx (22) zijn uitgedraaid op een flinke tegenvaller. Onze gewichthefster wilde in de categorie tot 49 kilogram beter doen dan haar 5e plaats van in Tokio, maar bij het snatch-onderdeel faalde ze 3 keer. Met tranen in de ogen gaf Sterckx op voor de clean & jerk.

Een olympisch einde in mineur, al was onze landgenote vooral trots dat ze op deze Spelen mocht staan.

“Het was niet de meest eenvoudige dieetperiode op mentaal vlak, het is zeker niet gemakkelijk geweest”, aldus Bieke Vandenabeele, één van Sterckx’ coaches, aan de vooravond van de Spelen.

Na het heftig traject dat Nina Sterckx aflegde om er te staan op de Spelen, zou je denken dat de gewichthefster het moeilijk zou hebben met haar uitschakeling. Maar Sterckx kon meteen de knop omdraaien en met trots terugblikken op haar parcours.

"Ik sta hier met een beetje een overdonderd gevoel, maar ik ben eigenlijk best wel gelukkig. Ik mag trots zijn dat ik hier op deze Spelen sta."

De grote Belgische aanhang overviel de gewichthefster: "Mijn vorige ervaring was Tokio en daar was totaal geen publiek. Ik stap hier op het podium en duizenden mensen roepen mijn naam. Ik was daar even niet goed van."

"Ik denk dat als je de beelden terugziet, je mij mijn tranen ziet inhouden. Ik wist niet wat er met mij gebeurde. Vanaf dat moment zat mijn hoofd niet meer in het spel."

Maar van een ontgoocheling wil Sterckx niet spreken: "Nee, totaal niet. Ik ben heel trots dat ik op mijn 2e Spelen mag staan. Zeker omdat ik zo jong ben, dat belooft voor de toekomst."

"De vele opofferingen waren het waard. Dat maakt ook deel uit van de sport en ik ben heel trots dat ik die weg heb mogen afleggen, want ik denk dat veel mensen zouden opgeven. Ik heb veel over mezelf geleerd en hoe hard ik tot het einde kan vechten. "