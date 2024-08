Nina Sterckx na teleurstellende Spelen: "-49 kg, dat gaan we niet meer doen"

In Paris by Night blikte Élodie Ouédraogo samen met Nina Sterckx terug op haar ontgoochelende Olympische Spelen. "Ik had voor het eerst het gevoel dat heel België achter mij stond", gaf Sterckx toe.

"Het is de eerste keer dat ik een wedstrijd deed waarbij ik het gevoel heb dat ik zelf niks had kunnen veranderen. Er is mij iets overkomen dat ik niet op voorhand kon inschatten."

Sterckx is vooral benieuwd naar hoe de volgende Spelen in Los Angeles er zullen uitzien voor haar sport.



"In Rio hadden we tien gewichtsklassen met veel meer atleten, in Tokio hadden we er maar zeven, en nu krijgen we er maar vijf. Het is een enorm gevecht geweest om op de Spelen te raken. Velen hebben het niet gehaald, zelfs wereldkampioenen. Dat is echt bizar om over na te denken."



"Maar ik heb er absoluut nog zin in. Ik hoop wel dat het aantal gewichtsklassen weer omhooggaat en dat het iets meer in mijn voordeel is, want -49 kg, dat gaan we niet nog eens doen. Ik ben te groot voor deze categorie, die is niet voor mij gemaakt."